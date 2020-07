Kiderült, hogy mit öröklünk legszívesebben

Régi közhelynek tűnhet, hogy a családnál semmi sem fontosabb, de úgy tűnik, ez sokaknál tényleg így van. Érdekel minket a famíliánk története, és féltve őrizzük generációról generációra szálló családi örökségünket.

A gyermekkori nélkülözés elképesztő hatása Az emberi agy drámai fejlődésen megy keresztül az élet első éveiben, és ebben az időszakban különösen érzékeny a környezeti hatásokra. Ez az érzékenység segít a csecsemőknek tanulni és fejlődni, akik azonban negatív tapasztalatoknak is ki vannak szolgáltatva. Például a rossz bánásmódnak tartós fizikai és pszichológiai hatásai lehetnek. Kattintson a részletekért!

Ezt támasztja alá egy nemrégiben kétezer amerikai felnőtt részvételével készült felmérés is, amelyben a válaszadók közel fele azt vallotta, hogy egy ilyen örökölt tárgy az egyik legbecsesebb tulajdona. A kérdőívet kitöltők 42 százaléka pedig büszkén vallja, hogy rendelkezik ötven évesnél régebbi örökölt holmival - írja a NYPost.

Legszívesebben ékszert örökölnénk

Hogy mely tárgyakhoz ragaszkodunk leginkább, az persze elég egyéni dolog, de a válaszadók 65 százaléka a családi fotókat jelölte meg, ezt követték az esküvői karikagyűrűk, egyéb ékszerek és eljegyzési gyűrűk. Az ékszerek vezetik egyébként az amerikaiak által legszívesebben örökölt tárgyakat összesítő listát is, ezeken túl a válaszadók 26 százaléka örülne, ha a család órája is az ő birtokába kerülhetne egyszer.

A családi órát és a régi ékszereket is nagy becsben tartják a válaszadók. Fotó: Getty Images

A válaszokból még egy érdekesség kiderül: az emberek nemcsak a régi holmikat szeretik, hanem minden tőlük telhetőt megtesznek azért is, hogy amikor valamit vásárolnak a szeretteiknek, az tartós és időtálló legyen. 87 százalék értett egyet abban, hogy a minőség fontosabb a mennyiségnél, 77 százalék pedig azt jelölte be, hogy olyan ajándékokat keresnek, melyek évekre szólnak, sőt, egy napon akár a családi örökség részét is képezhetik.