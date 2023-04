Aggasztó, hány gyermek nem kapja meg az oltásait

Bár a közvélemény még mindig fontosnak tartja az oltásokat, több jel arra utal, hogy nőtt a vakcinákkal kapcsolatos bizonytalanság is – áll az UNICEF jelentésében. A szervezet az utóbbi okát a szakértőkbe vetett bizalom megrendülésében, a koronavírus-járvány kezelésével kapcsolatos ellenérzésekben, a téves információk könnyebb elérhetőségében, valamint a politikai légkör egyre erősödő megosztottságában látja.

Világszerte több tízmillió gyermek nem kapta meg a fontos oltásokat az elmúlt években. Fotó: Getty Images

„A pandémia csúcsán a tudósok hamar kifejlesztették a vakcinákat, amelyek számtalan életet mentettek meg. Ám a történelmi eredmény ellenére a félelem és a vakcinákkal kapcsolatos hamis információk legalább olyan gyorsan terjedtek, mint maga a vírus” – jelentette ki Catherine Russell, az UNICEF főigazgatója. Hozzátette, ha a már ismert és használt oltásokba vetett bizalom megrendül, a gyerekek olyan, egyébként megelőzhető betegségekbe halhatnak bele, mint például a kanyaró és a torokgyík.

Az UNICEF ezért sürgette az oltások mielőbbi pótlását annak érdekében, hogy megelőzzék egy újabb járvány kitörését. Liam Sollis, az UNICEF nagy-britanniai irodavezető-helyettese arra is rámutatott, hogy a gyerekek ellátásért is felelős egészségügyi rendszerek omladoznak a sorozatos globális válságok terhei alatt, miközben gyengül az e rendszerekbe vetett bizalom is. A szervezet ezért felszólítja a londoni kormányt, működjön együtt az oltási válságban leginkább érintett országokkal erősebb egészségügyi ellátórendszerek kialakítása érdekében, továbbá támogassa az immunizációs szolgáltatásokat.

