Kínában a növényekkel való gyógyításnak közel 5000 éves múltja van. Ma is ez a kínai orvoslás egyik legfontosabb módszere. Az ókori Egyiptomban, Indiában a gyógynövények ugyancsak előkelő helyet foglaltak el a gyógyításban. A középkori Európában az étkezésre és gyógyításra használatos növényeket nagy gyógynövényligetekben és szerényebb kiskertekben egyaránt termesztették. Napjainkban sok ember tart vagy szenved a gyógyszerek ismert (és ismeretlen) mellékhatásaitól, ami miatt a gyógynövény-terápiák virágkorukat élik.

A növények gyógyító ereje vegyi összetételükből ered. A modern gyógyszergyárakban kivonják a növényekből a hatóanyagot, majd gyógyszert gyártanak belőle. A gyógynövény-kutatók rámutatnak arra, hogy sok gyógynövény többféle hatóanyagot tartalmaz, amelyek együttesen, egymást kiegészítve fejtik ki hatásukat. Vizsgálatokkal is igazolták, hogy ezek a természetes keverékek teszik a belőlük készült szereket hatékonnyá. Ha bárki kételkedne a növények gyógyító erejében, az gondoljon arra, hogy a leghatásosabb gyógyszerek közül jó néhány különféle növények hatóanyagainak a szintetikus úton előállított másolata.

A leghatásosabb nyugtató és elalvást segítő gyógynövények

Macskagyökér

Az ókorban a macskagyökérfüvet Galenosz álmatlanság ellen javasolta, Plinius pedig fájdalomcsillapító hatást vélt benne felfedezni. A XVIII. századi európai gyógynövényszakértők a macskagyökeret emésztésserkentőként, valamint a hisztéria és a menstruációs tünetek kezelésére ajánlották, de leginkább különböző idegrendszeri betegségek kezelésére alkalmazták, kihasználva altató, nyugtató hatását. A korai európai herbalisták már valóságos csodaszerként tartották számon, és mindent gyógyítónak nevezték.

Ha álmatlanságban szenvedünk, akkor az egyik legjobb megoldás, ha a macskagyökeret alkalmazzuk teaként. Egy evőkanál apróra vágott, szárított macskagyökeret áztassunk egy csésze (2dl) forró vízbe, és hagyjuk 12 órán át állni, majd szűrjük le! Melegítsük meg, de ne hagyjuk felforrni! Ízesíthetjük, vagy fogyasszuk natúr formában.

Citromfű

Többszörös gyógyító hatása miatt a citromfüvet (Melissa officinalis) a középkorban Nagy Károly rendeletére kötelezően termesztették minden kolostorkertben. A levelekből kinyert citromfű-illóolajat folyékony aranynak is nevezték, annyira értékes volt.

A citromfüvet ma már nem csupán a stressz csökkentésére használják, hanem teaként, illóolajként párologtatóba, fürdővízhez adva, de masszázskrémekben is előszeretettel alkalmazzák, hiszen nemcsak belsőleges fogyasztása, hanem illata révén is megnyugvást hoz. Álmatlanság ellen, fontos prezentáció előtt, valamint általános feszültség esetén is a segítségünkre lehet, ráadásul görcsoldóként az idegeskedés okozta gyomorpanaszokra is nagyszerű gyógyír.

Orbáncfű

Számos idegnyugtató készítmény fő alapanyaga az orbáncfű, és az egyik legtöbbet kutatott antidepresszáns gyógynövény, amely még az álmatlanságot is enyhíti. Hogy pontosan miként csökkenti a stresszt, arról még nagy a vita a tudományos világban, de a legtöbben úgy vélik, a szerotonin lebontásáért felelős anyagot blokkolja.

Levendula

„Régebben inkább molyirtóként használták, ám valójában az egyik legjobb természetes nyugtató, ami teaként, illóolajként is alkalmazható, de akár a szárított virágának is nagy hasznát veheti! Remekül oldja a feszültséget, enyhíti a fejfájást, csökkenti a vérnyomást, ráadásul védelmet nyúlt a kórokozók ellen is! Finom illata miatt a lakásban párologtatásra sokan használják, de ha az illóolaját feloldja egy kevés tejben és beleönti a fürdővizébe, akkor éjszaka nagyszerű alvásban lehet majd része! Ha szereti, akkor még a párnájára is csepegtethet belőle egy keveset”

– tanácsolja Dr. Csókáné Török Orsolya, a Budai Endokrinközpont fitoterapeutája.

Komló

Nyugtató, altató hatásáról ismert gyógynövény, de feszültségoldó hatásának köszönhetően a stressz okozta emésztőrendszeri panaszok enyhítésére is alkalmazzák. Általában más gyógynövénnyel, például macskagyökérrel együtt alkalmazzák. Fogyasztható teaként, vagy akár a fürdővízbe is tehető.

Sedacur® forte – gyógynövénykivonat-tartalmú, nyugtató, altató hatású gyógyszer

A Sedacur® forte nyugtató, altató hatású gyógyszer három gyógynövény – macskagyökér, komló, citromfű – kivonatának kombinációjával.

Nappal nyugtat, oldja a feszültséget, este elősegíti az elalvást, és nyugodt, pihentető alvást biztosít. Napközben és este is lehet alkalmazni. Nem tompítja a figyelmet, ezért nem befolyásolja hátrányosan a szokásos nappali tevékenységet, például az az autóvezetéshez szükséges képességeket sem. Mivel gyógyszerformátum, garantált a hatóanyagtartalom, és klinikailag igazolt a hatásosság.



A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A BETEGTÁJÉKOZTATÓT, VAGY KÉRDEZZE MEG KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!