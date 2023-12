Jelek, hogy a párod erőszakossá válhat

A párkapcsolati erőszak világszerte, így Magyarországon is súlyos gondot jelent, egy nemrég végzett, globális felmérés eredménye szerint világszerte négyből egy nőt ér párkapcsolaton belüli erőszak 50 éves kora előtt. Az érzelmi és nagyon gyakran fizikai bántalmazás nagyobbrészt a nőket érinti, de rengeteg férfi is szenved miatta. Ennek ellenére viszonylag kevés kutatást végeztek azon jelek kiszűrésére, amelyek felhívhatják a figyelmet az erőszakos viselkedésre. A MedicalXpress egy ilyen tanulmánynak az eredményeit közölte.

Vegyük komolyan a figyelmeztető jeleket

A Social Psychological and Personality Science folyóiratban megjelent új kutatás számos olyan figyelmeztető jelet azonosított, amely előre jelezheti a párkapcsolati erőszakot. A kutatók szerint ezekre mind a kapcsolat lehetséges elszenvedőjének, mind pedig a családjának és barátainak is fontos odafigyelni, hogy időben megtehessék a szükséges lépéseket, és elkerüljék a tragédiát. Nicolyn Charlot, a Western University kutatója hangsúlyozta: egy-két figyelmeztető jel alkalmankénti észlelése nem feltétlenül aggasztó, de ha többször is tapasztaljuk a felsoroltakat, az aggodalomra adhat okot.

A párkapcsolati erőszak súlyos testi és lelki veszélyeket hordoz. Fotó: Getty Images

A tanulmányban 147 résztvevővel ismertettek egy nagyjából 200 tételes listát, amelyen sértő, abuzív viselkedésformákat gyűjtöttek össze. A résztvevők összegyűjtötték, hogy milyen gyakran fordultak elő az egyes tételek, mióta randevúzni kezdtek partnerükkel, illetve milyen esetben viselkedett a párjuk erőszakosan. Egy második, 355 résztvevővel végzett vizsgálatban a kutatók olyan figyelmeztető jeleket azonosítottak, amelyek hat hónappal később előre jelezték az erőszakot.

Mint kiderült, a legtöbb bántalmazáson átesett ember elsősorban az alábbi jeleket tapasztalta:

Ha a partner rendszeresen arrogánsan, lekezelően viselkedik, és saját magát a párja fölé helyezi.

Negatívan reagál a partner egyet nem értésére vagy az elutasításra.

Figyelmen kívül hagyja a párja érvelését, és nem fogadja el a véleményét akkor, ha az nem egyezik az övével.