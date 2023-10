Így segíthet rajtunk, hogy megtalálták az öregedésért felelős gént

Az ELTE kutatói laboratóriumi körülmények között jelentősen meg tudták növelni fonálférgek élettartamát. Ezt pedig úgy érték el, hogy a férgek sejtjeiben kikapcsolták az úgynevezett ugráló gének egyik fajtáját – mondta el Vellai Tibor genetikus. Az ELTE Genetikai Tanszékének vezetőjével az Index készített interjút, melyből egyebek mellett az is kiderül: lehetséges-e, hogy az új eredmények birtokában meghosszabbítsák az emberi életet.

Vajon lassítható lesz-e valaha az öregedés folyamata? Fotó: Getty Images

Akár a ráksejtek pusztulását is előidézhetik

A genetikus beszámolója szerint a genomunk jelentős részét kitevő, az évmilliók során virális betegségek révén beszerzett, furcsa gének okozzák az öregedés folyamatát. Ezek az ugráló gének, vagyis olyan mobilis DNS-szakaszok, amelyek az örökítőanyag egyik pontjáról képesek a másikra átvándorolni. Az emberi genom mintegy 60 százaléka ilyen ugráló génekből épül fel, azonban míg a fiatal testben ezek nem mozognak, addig az idő múlásával elkezdenek ugrálni, és végül szinte szétzilálják a genomunkat.