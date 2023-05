Már a gondolatolvasó készülék is valósággá vált

A szemantikus dekódolónak nevezett modell több órányi megfigyelésen alapszik, amikor is a páciens funkcionális mágneses rezonanciavizsgálat (fMRI) közben podcastokat hallgat – írja az IFLScience.

A "betanításkor" akár 15 órát is el kell tölteni az MRI-szkennerben fekve, tökéletesen mozdulatlanul. Képünk illusztráció. Fotó: Getty Images

Megragadja a gondolataink lényegét

A mesterséges intelligencia alapú dekóder ugyan nem tudja szóról szóra megfejteni az illető gondolatait, de gyakran képes megragadni a felmerülő gondolatok lényegét. Több, nagyjából 15 órányi gyakorlás után azonban jelentős javulás figyelhető meg, itt a program már az esetek felében képes olyan szöveget előállítani, amely pontosan tükrözi az adott személy gondolatait.

A fejlesztés a jövőben olyan betegeken is segíthet, akik fizikailag már nem képesek kommunikálni. A tanulmány egyik vezetője, Jerry Tang kiemelte: szem előtt tartják az aggodalmakat, melyek szerint a jövőben rossz célokra is használhatják a programot. Éppen ezért fontos, hogy mindig a páciens beleegyezésével történjen a megfigyelés. A modellt pedig arra is be lehet majd tanítani, hogy bizonyos gondolatokat ne dekódoljon, amennyiben azt az alany nem szeretné.

Szintén az érintettek védelmét szolgálja, hogy egy embernek akár 15 órát is el kell töltenie az MRI-szkennerben fekve tökéletesen mozdulatlanul, és jól figyelve a hallgatott történetekre, mielőtt ez valóban jól működne nála. Aki pedig részt vett a modell betanításában, megakadályozhatja, hogy az dekódolja a belső beszédét, ha valami témától független dologra gondol. A biztonság és a magánélet védelme ugyanis elsődleges a modell kifejlesztői számára.

