Szemünk így árulkodhat ereink egészségéről

Amennyiben valaki szív- és érrendszeri, szívbillentyűhibával, illetve vesebetegséggel él, előfordulhat, hogy a szíve nem pumpálja hatékonyan a vért a szervezet szöveteibe és szerveibe. Ha pedig kevesebb oxigén jut a szervekhez, beleértve a szemet is, az számos tünethez vezethet. Érdemes ezért rendszeresen részt venni teljes körű szemvizsgálaton, mert a szakorvos ilyenkor nemcsak szemünk egészségét ellenőrzi, hanem észlelheti súlyos belgyógyászati állapotokhoz vezető problémák kezdeti tüneteit is.

Szemészeti vizsgálat során akár érrendszeri problémákra utaló panaszokra is fény derülhet. Fotó: Getty Images

Mit jelent a retinális keringészavar?

„A szem az egyetlen olyan szervünk, amelyben az orvosok invazív beavatkozás nélkül láthatják az erek, az idegek és a kötőszövetek élő működését. Az életkor és más kockázati tényezők (cukorbetegség, elhízás, dohányzás, magas vérnyomás, magas koleszterin- és lipidszint) miatt az artériák beszűkülhetnek, megkeményedhetnek és eltömődhetnek, vagyis meszesedhetnek. Ezek érinthetik a retinát és a látóideget vérrel ellátó kis artériákat is. A súlyosabb, de ritkább artériás elzáródások leggyakoribb oka az embólia, amelyet egy keringő vérrög okoz. Az embólia a szívből vagy a véredényből terjedhet, és eljuthat a szembe is. Ezzel akár hirtelen kialakuló, fájdalom nélküli látásvesztést is okozva, amely sürgős beavatkozást igényel” – mutatott rá dr. Cserháti Zoltán, a Budai Szemészeti Központ szemész szakorvosa. Egy 2017-es tanulmány megállapította, hogy a retina artériás elzáródása után nagy a kockázata annak, hogy egy hónapon belül érrendszeri esemény (például stroke) következik be.

A retinális vénák feladata elszállítani a használt vért a retina idegsejtjeiből. Ha ezen vénák egyike záródik el (például trombózis miatt), a használt vér nem tud elfolyni. Ezáltal a vér összegyűlik a vénákban, melyek teltebbek, kanyargósabbak lesznek, ami (az éleslátás helyén) ödémát és a retina különböző területein vérzéseket okoz. A szemfenéki vénás keringészavar a diabéteszes retinopátia után a második leggyakoribb retinális érbetegség – ám általában nem jár olyan mértékű látásromlással, mint az artériás elzáródások, és fokozatosan alakul ki. Lássuk, milyen egyéb szemészeti állapotok utalhatnak még tünetként szisztémás betegségre.

Hipertóniás szemfenéki elváltozások

Szemfenékvizsgálat során a szemész könnyen és gyorsan kiderítheti, hogy láthatóak-e a magas vérnyomás szemfenéki elváltozásai, amelyekből azokat különböző stádiumokba sorolva következtet a magas vérnyomás súlyosságára. Az 1. stádiumban nem látható elváltozás az ereken, a 2. és 3. stádium esetén viszont már az erek fala meszesedik, különböző eltérések láthatók, terápiamódosításra lehet szükség. A 4. és 5. stádiumban a károsodott érszakaszon folyadék, illetve vér léphet ki. A vérellátás zavara miatt az ideghártya adott területei elhalhatnak, ami jelentős látáskárosodással is járhat.

Koleszterinlerakódás a szemekben és a szem körül

A magas koleszterinszint szintén növelheti a stroke és a szívroham kockázatát. Magas koleszterinszintre szem körüli sárgás lerakódások is figyelmeztethetnek. Ezek jellemzően csomókként az alsó vagy felső szemhéjon, valamint a szemzugban képződnek.

Átmeneti látásvesztés

Átmeneti látásvesztés fordulhat elő az erek hirtelen és rövid ideig tartó összehúzódása miatt, ami szintén szív- és érrendszeri betegség jele lehet. Például átmeneti iszkémiás roham (TIA) során az agy egy részének véráramlása rövid időre leáll, ami a szemet is érintheti. A TIA-t néha ministroke-nak is nevezik, mivel a tünetek általában enyhék, 24 órán belül megszűnnek, és legtöbbször nem vezetnek maradandó károsodáshoz. Könnyen előfordulhat, hogy úgy esünk át átmeneti agyi keringészavaron, hogy azt észre sem vesszük.

Hogyan előzhetjük meg a szívbetegségek kialakulását?

Az egészséges életmód gyakorlása egyszerű módja annak, hogy csökkentsük a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. Ráadásul az egészséges szív egészségesebb szemeket is jelenthet. A szívbetegségek megelőzése érdekében igyekezzünk tartani az alábbi életmódot.

Kerüljük a dohányzást!

Korlátozzuk az alkoholfogyasztást!

Táplálkozzunk egészségesen!

Mozogjunk rendszeresen!

Kerüljük az olajos ételeket!

Adjunk hozzá omega-3 zsírsavakban gazdag ételeket és gyümölcsöket az étrendünkhöz!

Aludjunk napi 7-8 órát!

A fenti tippeken kívül ne felejtsünk el rendszeresen szemészeti vizsgálatokon részt venni. Ha szemorvosunk valamilyen éranomáliát észlel, teljes körű kardiológiai kivizsgálást, szívultrahangot és egyéb vizsgálatokat rendelhet el. „A szívbetegségre utaló elváltozások időben történő észlelése életmentő lehet. Nagyon fontos kiemelni, hogy a szemfenéki keringészavarok úgynevezett indikátorbetegségek, vagyis ezen kórképek legtöbbször a szervezet általános érrendszeri állapotát is tükrözik. Jelzik például egy szerv károsodását, illetve akár hirtelen látásromláshoz, látásvesztéshez is vezethetnek” – figyelmeztetett dr. Cserháti Zoltán.