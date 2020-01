Jelek, hogy a szívünk nem működik jól

Különösen nőknél fordul elő gyakran, hogy a jelek nem követik a "klasszikus" mintákat, éppen ezért fontos tudni, hogy mire figyeljünk oda. Fontos, hogy rendszeresen ellenőriztessük a vérnyomásunkat és a koleszterinszintünket.

Mellkasi fájdalom

Nem mindig jelentkezik nagyon éles, vagy erős formában a mellkasi fájdalom. Van, aki úgy érzi, mintha egy elefánt ülne a mellkasán, de az is megeshet, hogy csupán olyan érzésünk van, mintha meghúztunk volna egy izmot a mellkasunkban. Az is lehet, hogy afájdalomkisugárzik a vállakba, karba, nyakba és állkapocsba. Ha edzés után, vagy stresszes állapotban jelentkezik a mellkasi fájdalom, az különösen aggasztó - ilyenkor mindenképpen forduljunk orvoshoz.

A gyomorérzékenység is intő jel lehet, hogy nem működik jól a szívünk

Elakadó lélegzet

A szívelégtelenség kialakulhat gyorsan, de fokozatosan is, előidézője lehet többek között egy szívinfarktus, amagas vérnyomásvagy a koszorúér-betegség. A szívelégtelenség életet veszélyeztető állapot, ám ha időben felismerik, és a kiváltó alapbetegségeket megfelelően kezelik, a tünetek javulhatnak, és a betegség előrehaladása megelőzhető.

Ha hirtelen azt vesszük észre, hogy fújtatás és lihegés nélkül már nem tudunk megmászni egy emeletet, az sem jelent jót. Ha a fizikai állapotunkban, állóképességünkben viszonylag hirtelen, és minden különösebb ok nélkül változás, romlás áll be, akkor is mindenképpen érdemes felkeresni az orvost. Szintén nem jó jel, ha olyankor jelentkeznek légzési problémák, amikor lefekszünk.

Influenzaszerű tünetek

Hányinger, kimerültség, hideg veríték - ha ezeket tapasztaljuk, az rendellenes vérkeringésre utalhat. Különösen akkor jelentenek rosszat, ha mindezt edzés után tapasztaljuk. A gyomorérzékenység is intő jel lehet: egy kutatás szerint sok női beteg számolt be arról, hogy emésztési gondjai voltak, mielőtt szívrohamot kapott, csak épp nem gondolta, hogy a kettőnek bármi köze lehet egymáshoz.

Kimerültség vagy álmatlanság

A szívrohamot megelőző hetekben gyakran érezhetünk krónikus fáradtságot, illetve sokan számoltak be alvászavarokról, álmatlanságról is.

Forrás: prevention.com