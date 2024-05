A szíved bánhatja, ha dühbe gurulsz

Általában sok napsütésre számíthatunk a fátyol-, illetve gomolyfelhők mellett, de délután főként a Duna vonalától keletre eső tájakon erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés. Arrafelé elszórt jelleggel zápor, zivatar is várható, de a Dunántúlon is kialakulhat néhány csapadékgóc. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk lökések kísérhetik. Zivatarok környezetében szélerősödés is előfordulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntőrészt 24 és 28 fok között várható. Késő estére 13 és 20 fok közé hűl le a levegő. Kedden érkezik a következő front, addig nem kell fronthatásra számítani.