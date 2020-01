Az okosórájától tudta meg, hogy súlyos beteg

A történet szenteste kezdődött, mikor a család a fa alatt bontogatta az ajándékokat. "Kaptam egy Apple Watch 5-öt. Rögtön felpróbáltam, mert nagyon érdekelt. Az első mérésnél kiírta az óra, hogy pitvarfibrillációm van, ami a szívritmuszavar egyik fajtája - mesélte Varga Zsolt a Velvetnek. - Először azt gondoltam, hogy valamelyik szenzorról nem húztam le a fóliát vagy valami ilyesmi. Meg akartam róla győződni, hogy biztosan nem az eszközzel van probléma. Rápróbáltam családtagjaim kezére, ott is elvégeztem ezt a mérést, mindenkinél jót mutatott, csak nálam írta ki a pitvarfibrilláció üzenetet. Vártam egy napig, más családtagjaimnál is elvégeztem a mérést, mindenkinél minden jó volt."

Pitvarfibrilláció: tünetmentesen okoz halált A pitvarfibrilláció a leggyakoribb krónikus szívritmuszavar. A teljes népesség mintegy 2 százalékát érinti és a 40 év feletti felnőttek egynegyedénél alakul ki valamikor az életük folyamán. Tudjon meg többet a betegségről, és ismerje fel időben a jeleket!

A 45 éves férfi sokáig azt gondolta, hogy téved az órája, mert mikor 5 évvel korábban utoljára EKG-vizsgálatot végeztek nála jogosítványa miatt, akkor normálisak voltak az értékei. Végül úgy döntött, megkérdezi egy orvos ismerősét, ő mit gondol az okosóra figyelmeztetéséről. "Van egy olyan funkció, hogy a manuálisan mért EKG-t egyből továbbítani lehet az iPhone-ról. Kimentettem, és ezt elküldtem egy orvos barátomnak, hogy nézzen rá. Ő azt mondta, hogy ez nem bagatell dolog, mindenféleképpen menjek el orvoshoz" - idézte fel a momentumot, amikor már ő is elkezdte komolyan venni az ügyet.

Az Apple Watch értesítésétől a kórházi beutalóig

A karácsony utáni első munkanap estéjén ment el az ügyeletre. "Rám kötötték az EKG-t, és ez beigazolta ugyanazt az eredményt, amit az óra mutatott: nekem tényleg pitvarfibrillációm van. És ez kockázatot jelent, mert vérrög alakulhat ki a szívemben, ami ha kilökődik és a tüdőbe, a szívbe vagy az agyba kerül, annak végzetes következményei is lehetnek, például stroke-ot okozhat. Adtak egy beutalót sürgős kórházi vizsgálatra, hogy a kerületi kórház kardiológiai osztályára azonnal menjek be, de azt mondta a doktornő, hogy ebből a kórteremből csak mentővel vagy taxival mehetek tovább, nem engedték, hogy saját magam által vezetett autóval induljak el. Ott is csak lifttel mehettem fel az emeletre, lépcsőn nem, ez már nagyon ijesztő volt."

A 45 éves férfinak semmilyen panasza volt, csupán órája vette észre, hogy gond van a szívével. Fotó: iStock

A területileg illetékes kórházban pedig késlekedés nélkül megkezdték Zsolt komolyabb kivizsgálását. "Nagyon kedvesek voltak velem, és egy percig sem viselkedtek negatívan az óra miatt. EKG, röntgen, vérvétel, azonnal kaptam vérhígítót. Az eredmények miatt befektettek a 24 órás subintenzívre. Ekkor nagyon rossz érzésem volt, ijesztő volt a helyzet, arra gondoltam, hogy ez a plafon, amit most bámulok, az utolsó lesz-e. Ekkor határoztam el, hogy ha egyszer sikerül ennek a végére járni, akkor mindenképpen továbbadom a történetet, hogy ez az óra tényleg megmentette az életemet" - magyarázta a férfi, miért fordult a nyilvánossághoz.

Háromnapos megfigyelés után következett egy alapos szívultrahang-vizsgálat, majd egy elektromos kardioverzió nevű eljárást végeztek el nála. Ennek lényege, hogy egy rövid vénás altatás során, ellenőrzött mennyiségű elektromos impulzust vezetnek át a mellkason, ami visszaállítja a normális szívritmust. A beavatkozás sikerrel járt, Zsolt szilveszterkor haza is mehetett feleségéhez és kisfiához. Ám nem örülhetett sokáig.

Okosóra nélkül nem tudta volna, hogy beteg

"Másodikán megint jelzett az órám, hogy pitvarfibrillációm van. Másnap reggel felhívtam a főorvos urat, aki a kezelőorvosom volt a kórházban. Azt mondta, hogy menjek be, amint tudok. Be is igazolódott, hogy az óra ismét jól jelzett. Megint felvettek az őrzőbe, 1 óra múlva már újra a subintenzíven feküdtem elektródákkal a testemen, és kaptam egy szívritmus-szabályzó gyógyszert. A kezelés három napig tartott, de sajnos nem hozott eredményt, ezért megpróbálták újra az elektromos kardioverziót" - folytatta a történetét, és hozzátette, hogy ekkor már kétkiütésután állt csak helyre a szabályos szívritmus. Az okosórát ezután is használta ellenőrzésre. "Gyakran csekkoltam az EKG-t az órán, és mindig kiírta, hogy szinuszban van a ritmusom. Otthon voltam két napig, de ezután újra előjött a szívritmuszavarom."

Zsolt így harmadszorra is felkereste orvosát, de ezúttal már egy másik beavatkozás vár rá: katéterabláció. Ennek során egy artérián keresztül katétert vezetnek be a szívhez, amin keresztül rádiófrekvenciákkal roncsolják a szabálytalan impulzust adó gócot. Itt tart most a férfi kezelése. És hogy mi idézte elő nála a pitvarfibrillációt? "Elvileg minden nagyobb okot kizártak, ami okozhatná: pajzsmirigy-probléma, cukor, magas vérnyomás... Ezek közül egyik sem lehet nálam az ok, tehát valószínűleg genetikus" - válaszolta a férfi a Velvet kérdésére. Érdekes, hogy továbbra sincs semmilyen egészségügyi problémára utaló tünete, tehát az okosóra nélkül nem tudná, hogy életveszélyes állapotba került.