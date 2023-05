Zárójelentést is írhat a ChatGPT

Exponenciálisan nő az egészségügyi adatok mennyisége és összetettsége, ez azonban önmagában még nem jelenti azt, hogy valóban hatékonyabbá váltok volna az egészségügyi rendszerink. A potenciál azonban óriási, elég, ha a mesterséges intelligencia felhasználási lehetőségeire gondolunk. Ehhez azonban jó minőségű, strukturált adatokra van szükség, miközben a fókuszban mindvégig a beteg és a gyógyítás kell álljon – jelentett ki tegnap Tolnay Roland, az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. (ESZFK) ügyvezetője a 2. Digital Health Essential egészségügyi konferencián. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) az éles indulása óta eltelt 5 év tapasztalata alapján bizonyos funkciók módosítása, kiterjesztése szükséges, főleg a pdf formátumú egészségügyi dokumentumok kiváltása strukturált dokumentumokkal. Az ágazat fejlődésével összhangban folyamatosan új fejlesztési irányok merülnek fel, ebből kiemelkedő a telemedicina, a betegutak és az integrált betegellátási folyamatok támogatása. A piaci szereplők és kutatóhelyek részéről pedig egyre nagyobb az igény az adatokhoz való hozzáférésre (másodlagos adatfeldolgozás), ez azonban jelenleg csak nagyon korlátozottan lehetséges. Éppen ezért az EESZT továbbfejlesztésénél kiemelt cél a megfelelő technikai környezet kialakításával az adatvagyon kiaknázásának támogatása.

Egymilliárd adatot vizsgálnak

A lehetőségek tárháza tehát közel korlátlan, az InterSystems globálisan egymilliárd ember egészségügyi adatait követi nyomon. Európában azonban még csak most formálódik a digitális technológiák használatára vonatkozó szabályozás. Éppen ezért fontos feladat meghatározni a mesterséges intelligencia helyét és szerepét egy olyan környezetben, ahol a technológiai potenciál jelentősen megelőzi a felhasználási lehetőségeket, miközben a jogszabályok jókora lemaradásban vannak – hívta fel a figyelmet Dr. Rami Riman, az InterSystems EMEA (Európa, Közel-Kelet és Afrika) régióért felelős vezetője. A mesterséges intelligencia felhasználható többek között a krónikus betegségek kialakulásának kockázatával bíró betegek azonosítására és a kezelési tervek optimalizálására. Az elektronikus orvosi nyilvántartás (EMR), azaz a betegek orvosi kartonjainak digitális változata pedig azt teszi lehetővé az egészségügy szereplői számára, hogy könnyen hozzáférjenek a betegadatokhoz és megosszák másokkal azokat, csökkentve ezzel a hiba lehetőségét és javítva az ellátás általános színvonalát. A zökkenőmentes információcsere pedig nem csak a jobb koordinációt segíti elő, de jelentősen mérsékli a költségeket is.

Több milliárd ember adatait kezelik bizonyos egészségügyi szolgáltatók. Fotó: getty Images

A koronavírus-járvány komoly lökést adott az egészségügy digitalizációjának. Napjainkban nem feltétlenül kell bőrproblémával elmenni az orvoshoz, hiszen egy fotó alapján is képesek lehetünk diagnózist felállítani – emelte ki Tóth Attila, az Intersystems informatikai tanácsadója.

A digitalizáció és az adattudomány jelentős változásokat hoz az egészségügyi ellátásban nálunk is. A magyar egészségpolitika fókuszába ugyan csak egy-két évvel ezelőtt került a betegadatok fontossága, jelenleg – igazodva a kor kihívásaihoz – a költségvetés tervezésétől a betegellátásig ma már minden ekörül forog - mondta dr. Bidló Judit, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára.

Az egészségügyben is hasznos lehet a ChatGPT

A zárójelentések megírásában kifejezetten hasznos eszköz a ChatGPT, amely persze segítség a kutatásban, az oktatásban és programozásban is – hívta fel a figyelmet Patai Roland, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatója, de ez az innovatív megoldás hasznos segítőtárs lehet a betegosztályozásban és a leletkezelésben is. A kutatók azt tapasztalják, hogy a chatbot jó hatásfokkal old meg olyan eseteket is, amikkel az orvosok nem boldogulnak: 40 százalékban helyes diagnózist állított fel például addig megoldatlan helyzetekben tette hozzá a szakember.

A fekvő- és járóbeteg-ellátás területén szintén fókuszba kerülnek a digitális megoldások, így itthon is cél a távdiagnosztika és leletek ilyen módon történő kezelésének a bevezetése – hangsúlyozta dr. Kádár Magdolna, a Belügyminisztérium egészségügyi fejlesztéspolitikai főosztályának vezetője, aki a betegségregiszterek fontosságára is felhívta a figyelmet.

Webshopba kerültek a laborvizsgálatok is

Az új megoldások lassan utat törnek magunknak, így teljesen természetes, hogy ma már webáruházán keresztül vásárolható laborvizsgálat, ahol a leleteket online kapják meg a páciensek, de távkonzultáció keretében a laborszakorvossal történő megbeszélésre is van lehetőség. A Synlab is kínál ilyen lehetőséget, sőt, akad olyan termékük is, amely már az orvos-beteg kapcsolat felvételekor segíti a szakembereket abban a döntésben, a beteg számára melyik gyógyszer lesz majd hatásos, és a páciens szervezete melyik hatóanyagot tudja lebontani – mondta Póda Tamás, a cég kereskedelmi igazgatója.

Itthon már csak azért is komoly potenciált jelentenek ezek a lehetőségek, mert Magyarországon a orvos-beteg találkozások esetében egyszámjegyű a digitális megoldások aránya, miközben globálisan ez a szám 30-40 százalék – hangsúlyozta Dr. Végh Attila, az Eurohealth vezérigazgatója, aki azonban azt is hozzátette, hogy még ezekkel a számokkal is elmondható, az egészségügy digitális fejlettsége világszinten is hatalmas lemaradásban van a többi iparághoz képest.

