Váratlanul menesztették az OGYÉI főigazgatóját

Pintér Sándor belügyminiszter visszavonta Szentiványi Mátyás, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója megbízatását – tudta meg a Magyar Hang. "A mai nappal belügyminiszter úr visszavonta vezetői megbízatásomat, ami azt jelenti, hogy holnaptól már nem én leszek az OGYÉI főigazgatója" – írja a dolgozóknak küldött levélben Szentiványi. A menesztés oka egyelőre nem ismert. Szentiványi levelében arról is beszámol, hogy munkáját El Koulali Zakariás főigazgató-helyettesnek adja át, „aki most szabadságát tölti, ezért amíg ő vissza nem tér, addig Parapatics Tamás főigazgató-helyettes úr fogja a főigazgatói teendőket is ellátni”. A levélben azt is megírta: büszke rá, hogy majdnem öt évig lehetett ennek „a nagy múltú és nagy presztízsű” intézménynek a főigazgatója.

Meglehetősen furcsa, hogy a váltásra a kijelölt utód szabadságának idején került sor, ami nyilvánvalóan ellehetetleníti a feladatok azonnali átadását-átvételét. Ez felveti annak lehetőségét, hogy a menesztésről szóló döntés nem volt előkészített, és hirtelen született meg – írja a honlap.

Kiemelt kép: MTI/Máthé Zoltán

