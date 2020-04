Üzenjen ön is az egészségügyben dolgozóknak

"Az igazi hősök most tényleg maszkot viselnek, köpeny helyett azonban védőruhában kell felvenniük a harcot a jelenlegi legnagyobb ellenségünkkel, a koronavírussal szemben. Köszönjük a munkáját minden egészségügyi dolgozónak, szóljon nekik a taps minden este! Kitartást a következő hetekre is!" - a HáziPatika.com többek között ezt az üzenetet is továbbítja azoknak az orvosoknak, ápolóknak és mentősöknek, akik jelenleg is erejüket nem kímélve dolgoznak a járvány megfékezéséért és a betegek ellátásáért. Ön is üzenne nekik valamit? Írja meg és mi továbbítjuk egy apró ajándékkal együtt!

Küldjön üzenetet az egészségügyben dolgozóknak

A HáziPatika.com és a Viwa vitaminvíz közös akciójában 2600 palack vitaminvizet juttat el a budapesti kórházaknak és más egészségügyi intézményeknek. A vizek mellé pedig személyes üzeneteket is tűzünk, méghozzá az önök gondolatait. Írják meg nekünk, hogy mit üzennek az egészségügyben dolgozónak ezekben a nehéz időkben, mi pedig továbbítjuk nekik a jókívánságokat. A leveleket a közösségi oldalunkra, illetve a szerkesztoseg@hazipatika.com e-mail címre is elküldhetik. Mi az ajándékkal együtt továbbítjuk azt a kórházakban dolgozóknak, hogy érezhessék: hálásak vagyunk a munkájukért!

Péntek délután 14 óráig várjuk a motiváló, biztató üzeneteket.