Újabb műtét vár a bangladesi sziámi ikrekre

Augusztusban a sebészet területén világelsőnek számító amerikai Surgery szakfolyóirat közölt cikket a bangladesi ikerpár szétválasztásáról. Részletek itt.

A műtétet a koronavírus-járvány miatt halogatták, de most már muszáj elvégezni az agy fokozott védelméért, és mert a beültetett szövettágítók további növekedése a bőr minőségének romlását idézheti elő - jelentette be az alapítvány pénteken. Az előzetesen elvégzett képalkotó vizsgálatok eredményei megérkeztek, az orvosok elkészítették a lágyrész-fedések tervét, és a Debreceni Egyetem segítségével a kapott adatok alapján elkészült a csontpótló implantátum is, amelyet kivisznek magukkal.

Az ikerpár egyik tagja, Rabeya. Fotó: cselekves.org

A műtétet Csókay András idegsebész, Pataki Gergely plasztikai sebész, az Operation Freedom műtétsorozat csapatvezetője és Csapody Marcell gyermekgyógyász, aneszteziológus, intenzív terápiás szakorvos, az Operation Freedom aneszteziológus csapatának vezetője végzi. A család és a gyermekek állapotának felméréséért, jövőjük további megszervezéséért és a kinti orvosokkal történő konzultációért Császár Zsuzsanna gyermekklinikai szakpszichológus is felel. A magyar orvoscsapat a kiutazás és a kint tartózkodás alatt szigorú járványügyi protokollt követ, annak betartásáról a bangladesi katonai kórház vezetői és az orvosok is gondoskodnak.

A Cselekvés a Kiszolgáltatottakért Alapítvány magyar orvoscsapatát 2017-ben kérték fel az akkor másfél éves Rabeya és Rukaya szétválasztására. A koponyánál való összenövés még a sziámi ikrek között is igen ritka: minden 2,5 milliomodik szülésre jut egy ilyen eset. A probléma megoldása rendkívül nehéz, a bangladesi ikerpár esetében egy gondosan megtervezett, számos innovációt igénylő műtétsorozattal vált csupán lehetségessé.