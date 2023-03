Több ezer orvos maradna a kamarában

Egyetlen nap alatt már közel ötezren jelezték belépési szándékukat az „új” kamarába – tudta meg a MedicalOnline Álmos Pétertől, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) alelnökétől. Szerinte a társkamarák számára is üzenet a kormányzati lépés, egy jelzés, hogy jó, ha az elvárásoknak megfelelően viselkednek. Hozzátette ugyanakkor azt is: üzenetértékkel bírhat számukra az is, ha sok orvos akar kamarai tag maradni.

Folytatódhat a nyomásgyakorlás

Az alelnök nem gondolja, hogy kivégezték volna az orvosi kamarát. "Egy 5-10 ezer fős erős, összetartó kamara is lehet ütőképes, ráadásul az elmúlt két nap eseményei biztatóak. Csütörtök estig e-papíron és e-mailben már közel ötezren jelezték belépési szándékukat az „új” kamarába, és a számok folyamatosan emelkednek. Nyugdíjas, már nem aktív kollégák kérik a felvételüket, külföldön dolgozó magyar orvosok csatlakoznának támogatóként, és még volt/leendő betegeinktől is érkezett felajánlás önzetlen segítésre" - hangsúlyozta Álmos Péter.

Hozzátette: amennyiben a nyomásgyakorlás tovább zajlik, folytatni fogják az önként vállalt túlmunkaszerződések letététbe helyezését. Ha ezt csak néhány ezren megteszik, az több mint elég - mondta az alelnök.

Amikor 2007-ben a Gyurcsány-kormány megszüntette a kötelező kamarai tagságot, a MOK 20 százaléknyi veszteséget könyvelt el, de a tagok 80 százaléka maradt. Álmos Péter szerint ez egy szép szám, amivel ők is elégedettek lennének.

