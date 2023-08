Petíciót indítottak a háziorvosok egy új tervezet miatt

A háziorvosok foglalhatnának időpontot a betegeknek olyan szakrendelésekre, ahová nem kell beutaló – ez szerepel egy friss törvénytervezetében. Az érintettek szerint a betegellátás sínylené meg, ha rájuk bíznák az adminisztrációs feladatot, ezért petíció indult, és már 1700 doktor aláírta – derült ki az RTL Klub Híradójából.

A háziorvosok már így is túlterheltek. Fotó: Getty Images

A beteg is kérhet időpontot

Inkább csökkenteni, mintsem növelni kellene a háziorvosok adminisztratív terheit – mondta el Békássy Szabolcs országos kollegiális szakmai vezető háziorvos. Szerinte az segítene, ha az online időpontfoglalókhoz maguk a betegek is hozzáférnének. Azt is el szeretnék érni, hogy más szolgáltatók is használhassák az időpontfoglaló rendszert. A Járóbeteg Szakellátási Szövetség vezetője szerint a jövő márciusra tervezett változtatás után továbbra is lesz lehetőség arra, hogy a beteg a nem beutalós ellátásokra maga is kérjen időpontot.