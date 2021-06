Nagy változás jön a háziorvosi ügyeletekben

A Népszava birtokába jutott dokumentum szerint a segélyhívások az ügyeleti centrumok helyett a mentőszolgálat központi számára futnának be.

Mikor hívjuk a háziorvosi ügyeletet? Kit hívjunk baj esetén? Részletek itt.

A lap úgy tudja, hogy 2022 januárjától az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) irányítása alatt működtetnék az addigra alaposan átszabott háziorvosi, alapellátási ügyeletet. Az átalakított rendszert először Hajdú-Bihar megyében tesztelnék július elsejétől, és ha az az első 30 napban sikeres lesz, akkor az OMSZ megkezdi az orvosok és mentőtisztek toborzását az új feladatokra.

Az OMSZ irányítása alatt működhet a jövőben a háziorvosi, alapellátási ügyelet. Fotó: OMSZ, Facebook

Háromfős stábok helyett egy mentőtiszt vagy kiterjesztett hatáskörű ápoló

A tervezet szerint a segélyhívások ezentúl az ügyeleti centrumok helyett a mentőszolgálat központi számára futnának be, és a diszpécser döntene arról, mentőautót küld a betegért, vagy - ha a páciens járóképes - egy ügyeleti pontra ad neki időpontot. Az új rendszerben kevesebb orvosi ügyelet működne, ahol pedig megmarad, kisebb létszámmal dolgoznak majd.

Járásonként egy orvos biztosítaná az ügyeleti ellátást egy helyi központból. Ezekben a központokban hat órán keresztül lehetne megfigyelni, vizsgálni a betegeket, mielőtt eldöntik, továbbküldik-e egy másik intézménybe vagy hazaengedik őket. Ahol városi kórház van, az ügyeleti ellátást a sürgősségi osztályhoz rendelnék. A mentőautók is a járási központokból indulnának orvosok nélkül, de a telemedicinához szükséges eszközökkel.

A tervezetben szerepel az is, hogy a háziorvosokat is bevonnák az ellátásba, ők este 22 óráig látnák el egyes helyeken a készenléti feladatokat. A lap több kérdést is feltett az ügyben az Országos Mentőszolgálatnak, akik annyit válaszoltak: "országosan egységes ügyeleti és sürgősségi rendszer kialakításán dolgozunk, ami magasabb színvonalú betegellátást, ezzel párhuzamosan nagyobb egészségnyereséget és lakossági elégedettséget eredményez."