Mit jelent a leleten a magas RF-szint?

Vajon mit jelent, ha az eredmény negatív? Csak reumatoid artritiszre utalhat, ha magas az RF szintje? A kérdésekre Dr. Selyem Réka, a FájdalomKözpont reumatológusa válaszol.

Mi az a reumatoid faktor?

A reumatoid fakor (RF) az autoantitestek egy fajtája, amely - mint minden autoantitest - a szervezet saját fehérjéi ellen létrejövő védőfehérje. (Ezzel szemben az antitestek olyan védőfehérjék, amelyek a szervezetbe került idegen anyagok, például baktériumok ellen termelődnek.) A reumatoid faktorok a gyulladások miatt megemelkedett immunoglobulinok IgG nevű csoportja ellen termelődnek. Ez azt is jelenti, hogy az RF meghatározása önmagában nem tekinthető diagnosztikus erejűnek, hiszen majdnem minden gyulladással járó állapot esetén megemelkedik. Ugyanakkor az is tény, hogy az RF jelenléte nem feltétlenül jelenti a betegség jelenlétét is, hiszen ennek mennyisége változó: van, akinek betegség is nélkül is emelkedettebb.

Minden gyulladással járó állapot okozhat magas RF-szintet. Fotó: 123rf

Miért szokták ellenőriztetni az RF-szintet?

Elsősorban akkor szokták a szakemberek az RF meghatározását kérni, ha a páciens olyan panaszokkal jelentkezik, mint reggeli ízületi merevség, ízületifájdalomvagy az érintett ízület duzzanata. Az is tipikus, ha egyre nehezebbé válik az adott ízület mozgása. Ugyanakkor néhány embernél nem jelentkeznek ilyen jellegzetes tünetek, esetleg csak olyan enyhe problémák merülnek fel, mint a pattogásszerű hang az ízület mozgásakor vagy egy rövidebb ideig tartó reggeli ízületi merevség.

Az ízületi gyulladás bármely ízületet érintheti, ám leggyakrabban a kezekben, lábakban, térdekben, csípőkben, esetleg a deréknál vagy a nyaknál jelentkezik. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy valaki a legtipikusabb tünetekkel jelentkezik, ám az RF kimutatási eredménye negatív. Ez többek közt azért lehet, mert a gyulladás éppen visszahúzódott, remisszióban van, vagyis inaktív. Ilyenkor a vizsgálatot később meg kell ismételni - ismerteti a reumatológus.

Mit jelent, ha az RF szintje magas?

Ha a labor által megadott referenciatartományban magasnak minősül az RF szintje, tovább kell haladni a kivizsgálások és a diagnosztizálás folyamatában, hiszen ez az adat nem csak reumatoid artritiszre utalhat. Előfordulhat, hogy a Sjörgen-szindróma okozza az eltérést. Ez utóbbi a bőr, a szem, a száj nagyfokú fájdalmával, ízületi- és izomfájdalommal járó betegség, amely sokszor rheumatoid arthritis mellett alakul ki.

Ezek mellett természetesen minden gyulladással járó állapot okozhat magas RF-szintet, például a lupusz, a tuberkolózis, a szifilisz, egyes daganatos megbetegedések, valamit a vese, a máj és a tüdő problémái is. Ezért a laborleletek értékelése sosem történhet a diagnózis további lépései nélkül, szükség lehet tehát számos további laborérték megállapítására, és egyes esetekben képalkotó diagnosztikára is. A lényeg, hogy ha valaki ízületi problémákat tapasztal, forduljon szakorvoshoz, hiszen az időben történő felismeréssel, valamint a megfelelő és hatékony módszerekkel csökkentehő a fájdalom és javítható a mozgástartomány szintje - hangsúlyozza a szakember.