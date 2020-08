Mikor menjen orvoshoz aranyeres panaszaival?

Dr. Tihanyi Balázstól, a Trombózisközpont sebészétől megtudhatja, vajon mikor szükséges mielőbb szakember segítségét kérni!

Nem minden aranyér jár fájdalommal

Az aranyér egy érköteg, amely a végbélnyálkahártya alatt található. A nyálkahártya alatt található érhálózatnak, érpárnázottságnak a végbél normális működésében, a széklet tartásában, valamint a székletürítés mechanizmusában van nagy szerepe. Ha az érpárnát rögzítő kötőszövet meggyengül vagy megnyúlik, akkor aranyeres csomó alakul ki a végbélnyílásba bedomborodó képletként vagy éppen a végbélnyílás elé, a végbélcsatornából előesve.

Az aranyeres csomó tulajdonképp a végbélben és a végbélnyílás környékén kialakuló vénatágulat, amely begyulladhat, sőt vérrög is keletkezhet benne. Azaranyérelhelyezkedése alapján beszélhetünk belső, illetve külső aranyérről attól függően, hogy a végbélben vagy azon kívül helyezkedik-e el.

Nem minden aranyér jár fájdalommal

A belső aranyerességet 4 stádiumra oszthatjuk

Első stádium esetén mérsékelten megnagyobbodott, de többnyire tünetmentes aranyeres csomó jelenik meg a végbélnyílás közelében. Nem tapinthatóak, de végbéltükrözésnél látótérbe hozhatóak. Ebben az esetben a tünetek enyhék, időnként, elsősorban székeléskor jelentkező idegentest-érzés, ritkábban viszketés vagy fájdalom, valamint pecsételő friss piros vérzés jellemzi.

A második stádiumban fordulnak gyakrabban orvoshoz a betegek. Erre a haspréskor (pl. székeléskor) kiforduló, de spontán visszahúzódó aranyeres csomó jellemző. A végbéltájifájdalomintenzívebb, a vérzés gyakoribb (de a tünetek lényegében megegyeznek az első stádiumban leírtakkal).

A harmadik stádiumra a kiforduló, spontán már vissza nem húzódó, de kézzel visszahelyezhető csomó jellemző. Itt székeléskor már szinte minden alkalommal van friss élénkpiros vérzés, fájdalom. Gyakran alakul ki szövődmény, nyálkahártya-gyulladás formájában.

A negyedik stádiumban a végbélből kifordult csomók már nem visszahelyezhetőek. Állandó diszkomfort, változó mértékű fájdalom és szinte mindennapos vérzés jellemzi. Gyakori szövődmény a gyulladás vagy akár az aranyeres krízis, amely a fájdalom mellett már gyulladással, lázzal is járhat, és sürgős sebészi ellátást igényel!

Az aranyér érzelmi hatásairól részletesen itt olvashat!

Mikor szükséges orvoshoz fordulni?

Az aranyeresség bármely stádiumában kezelés nélkül panaszokat okoz, spontán nem gyógyul, hanem súlyosbodik, ezáltal a későbbiekben számítani lehet a legsúlyosabb szövődmények megjelenésére is. Az elhanyagolt aranyérbetegség mellett a nyálkahártya gyulladása, kifekélyesedése, a végbél előesése is kialakulhat. Fontos azzal is tisztában lenni, hogy az aranyerességhez hasonló panasz megjelenhet a végbél jó- és rosszindulatú daganatai esetén is (az aranyerek megléte nem zárja ki a végbél daganatos megbetegedését). A végbélrák korai szakaszban felfedezve gyógyítható betegség. Éppen ezért, amennyiben valaki az említett tüneteket tapasztalja, mindenképp érdemes szakemberhez fordulnia, mivel a panaszok akár az aranyérnél sokkal súlyosabb betegségeket is jelezhetnek.

Az aranyér a benne lévő vér pangása miatt be is trombotizálhat, vagyis vérrögök alakulhatnak ki benne, ami szinte elviselhetetlenségig fokozódó fájdalommal járhat. Hogy el lehessen kerülni az említett szövődményeket, célszerű már korai stádiumban kezeltetni a problémát.

Mit lehet tenni az aranyeres csomók ellen?

Az aranyér ellen a harc több fronton is zajlik: életmódváltás, gyógyszeres terápia, valamint szükség esetén műtét jöhet szóba. A táplálkozásnak mind a prevencióban, mind a kezelésben, a tünetek enyhítésében óriási szerepe van, ugyanis a rostban gazdag táplálkozás, valamint a bőséges folyadékfogyasztás bizonyítottan csökkenti az aranyeres panaszokat és segít a megelőzésben. Ekkor ugyanis a széklet lazábbá válik, nincs erőlködés, nem alakul ki szorulás. Ezen túl a rendszeres testmozgás és az esetleges túlsúly leadása is nagy segítséget jelent - mondja dr. Tihanyi Balázs, a Trombózisközpont sebésze.

Az életmódon kívül a már kialakult aranyérnél nagy szerepet kap a gyógyszeres terápia (kúpok, kenőcsök, orális készítmények formájában), amely csökkenti a fájdalmat, a gyulladást, valamint érösszehúzó hatású is. Bizonyos stádium elérése felett sebészi beavatkozás indokolt. Különböző beavatkozástípusok léteznek: a betegség stádiumától, a panaszok mértékétől is függ az alkalmazhatóságuk. Ilyen például az ambuláns ellátás keretében is használható gumigyűrűs leszorítás, az infravörös fotokoaguláció vagy a műtői körülmények között végzendő, többféle aranyér-operáció.