Meghalt a férfi, aki 72 évig élt vastüdőben

78 éves korában elhunyt Paul Alexander, akit sokan csak "a vastüdőben élő emberként" vagy "Polio Paul" néven ismertek - írta a Mirror. A férfi egy gyerekkori megbetegedés miatt gyakorlatilag az egész életét létfenntartó gépekhez kötve élte le. Állapota ellenére aktív életet élt: könyvet írt, jogi végzettséget szerzett és rendszeresen posztolt rövid videókat a mindennapjairól.

A férfinél még 1952-ben, mindössze hatéves korában diagnosztizálták a gyermekbénulást, amikor egy járvány söpört végig szülővárosán, a texasi Dallasban. Azóta vastüdőben volt kénytelen leélni az egész életét, ez azonban nem jelentette számára azt, hogy tétlen maradt. A géphez láncolt évtizedek alatt írt egy önéletrajzi könyvet, sőt még jogi végzettséget is szerzett a Texasi Egyetemen. Haladt a korral is, az interneten rövid videókban mutatta be a mindennapjait és osztotta meg a gondolatait a közönséggel.

A férfi ellátását az alkatrészhiány is nehezítette. Olyan vastüdőt ugyanis, amelyben a mindennapjait élte, már évtizedek óta nem gyártanak, a gép teljesítménye pedig egyre rosszabb lett. Egy mérnök és egy gépész sietett a segítségére, akik felújították a Paul számára létfontosságú szerkezetet.

A békalégzésnek nevezett technikának köszönhetően átmenetileg két-három percre ki tudott lépni a gépből. Ezalatt a torokizmok segítségével szájon át levegőt nyelt le, így juttatva levegőt a tüdejébe. Ezzel azonban csak ritkán tudott élni, a napja túlnyomó többségét a gépre kötve töltötte. A Guinness rekordok könyvébe is bekerült, mint az ember, aki a leghosszabb ideig élt egy vastüdőben.