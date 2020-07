Legalább ennyi tb-potyautas van az országban

"Évente több mint 8,6 millióan vesznek igénybe Magyarországon valamilyen társadalombiztosító által finanszírozott orvosi ellátást" - írja a Világgazdaság (Vg), mely annak próbált utánajárni vajon ténylegesen hány tb-potyázó lehet az országban. Mindez azért különösen aktuális, mivel július 1-től azoknak, akik nem fizetnek egészségbiztosítási szolgáltatási járulékot és félévnyi elmaradást halmoznak fel, többé nem jár az ingyenes orvosi ellátás. A július 1-ig felhalmozott tartozásokat a rendszer nem veszi figyelembe, azaz a hónap elején mindenki tiszta lappal indult. Vannak azonban kivételek is, hiszen a diákoknak, nyugdíjasoknak, gyedben, gyesben, gyetben részesülőknek, a hajléktalanoknak és a szociálisan rászorulóknak alanyi jogon jár az ellátás, azaz nem kell fizetniük. Azoknak viszont, akiknek nincs állása és nem fizetik maguk után a járulékot, melynek havi összege idén 7710 forint, komoly gondokkal kell szembenéznie egy esetleges megbetegedés idején.

Ha valaki fél évig halmozza a tartozást, utána már nem lesz elég utólag kifizetni azt, az orvosi ellátás költségeit is neki kell állnia. Fotó: illusztráció, Getty Images

Mit jelent ez a gyakorlatban?

Azt, hogy a sürgősségi ellátás kivételével megtagadhatják az orvosi kezeléseket ezektől a betegektől, ha azonban mégis igénybe veszik, akkor utána ki is kell fizetniük, nem elég utólag rendezniük a járulékelmaradást. A lap által megkérdezett közgazdászok szerint nemcsak hat hónap után, de már 2-3 hónap tartozás esetén is figyelmeztetni kellene az adófizetőt, most ugyanis ennyit vár az adóhivatal, mielőtt levelet küld azoknak, akiknek a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) adatai szerint munkaviszony és egyéb jogosultság hiányában magyarországi lakóhely mellett be kellett volna jelentkeznie egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére.

Közel 530 ezren biztosan "piros lámpások"

A NEAK tájékoztatása szerint "tavaly több mint 532 ezer, egy évvel korábban pedig 537 ezer olyan személyről" tudtak, aki nem tett eleget ezen jogszabályi kötelezettségeinek, "és piros lámpa mellett vette igénybe térítésmentesen az egészségügyi szolgáltatásokat Magyarországon", azaz ők, ha addig nem rendezik helyzetüket, a 6 hónap letelte után már nem lesznek jogosultak az ingyenes ellátásra.

Arról azonban a NEAK-nak nincsenek adatai, hogy ha valaki be van jelentkezve a járulékfizetésre, azaz tajszáma mellett zöld lámpa világít - ilyenből tavaly tavaly 511 ezren, tavalyelőtt pedig 510 ezren voltak -, az valóban teljesíti-e a kötelezettségét. A Vg ennek tisztázására a Pénzügyminisztériumot kérdezte, ám egyelőre nem kaptak választ, így az sem derült ki, valójában mennyi tb-potyautas lehet az országban.