Egyszerű használat, nagy pontosság, azonnali eredmény. Ez jellemzi a terhességi gyorsteszteket, melyek ma már egyre koraibb szakaszaiban mutatják ki a várandóságot. Már a kezdeti tünetek jelentkezése előtt is használhatók, így első körben nincs szükség laborvizsgálatra. Otthonunkban végezhetjük el a tesztet és tudhatjuk meg az eredményét.

Teszt és lélek

Az elmúlt évtizedekben világszerte, így Magyarországon is elterjedtek és népszerűvé váltak e tesztek, melyek eredménye fontos döntések előzménye, következménye, és döntő befolyással lehet az azt megismerők, valamint hozzátartozóik életére. Bármi is legyen az eredménye – negatív vagy pozitív, vagyis egy vagy két csík –, az örömöt vagy szomorúságot vetít előre, attól függően, ki mire vágyik, kinek mi a rövid- vagy hosszútávú célja. A gyorstesztek nagy segítséget jelentenek családtervezéskor, de nem tervezett terhesség esetén is időben adnak jelzést, hogy az azt követő napokban, hetekben felelősen lehessen határozni a jövő teendőiről, vállalásairól.

A titokzatos HCG-hormon

A terhességi gyorstesztek a világban az 1970-es években terjedtek el, azóta ugyanazon az elven működnek. Vizeletsugárból vagy összegyűjtött vizeletmintából a humán korion-gonadotróp, azaz a hCG-hormon kimutatásán alapulnak. A megtermékenyített petesejt néhány napos vándorlás után a petevezetékből a méhbe jut el, itt ágyazódik be a méh nyálkahártyájába. Ez a hormon a petesejt beágyazódásának időpontjától kezd el termelődni a női szervezetben, a kialakuló szövettani struktúrák sejtjeiben, később pedig a méhlepényben. A beágyazódás általában az ovulációt követő 6–10. napon történik meg. A hCG hormonszintje a megtermékenyülés után 10–12 hétig folyamatosan és erőteljesen növekszik, így a terhesség megállapítására ennek kimutatása teszt segítségével egyszerű, és megbízható módszer.

Már a fogantatás nyolcadik napjától hatásos

Minél érzékenyebb egy teszt, annál hamarabb mutatja ki a bekövetkezett terhességet. Korábban az első kimaradó menstruáció utáni időszakra, majd a várható, de elmaradó menses idejére javasolták az első tesztek elvégzését, majd a tesztek minőségénének javulásával már a menstruáció előtti napokra. Szaknyelven: a korábbi 50 NE/l kimutatási határ az 10–25 NE/l szintre csökkent, s a tesztek többsége manapság is ebben a sávban képes jelezni a hCG-hormont. 2022-ben viszont megjelent az osztrák gyártmányú, prémium minőségű viola® Extra Korai Terhességi teszt, amely már 5 NE/l értéktől is megbízható eredményt ad.

„Egészséges, nem várandós nők szervezetében átlagosan 3 NE/l a hCG-hormon szintje, a viola® Extra Korai Terhességi Tesztje tehát már igen kis emelkedés esetén kimutatja a hormonszintet, mielőtt még a petesejt beágyazódott volna. Ezzel pedig már a fogantatás nyolcadik(!) napjától a következő menstruációs ciklus bekövetkezése előtt is nagy biztonsággal képes a terhességet kimutatni"

Egészségmegóvás idejekorán

Mondani sem kell, hogy a kiemelkedő érzékenységű teszt, és a terhesség minél koraibb felismerése a nőknek, családtagjainak roppant fontos lehet. Mivel a pároknak idejekorán tudomására jut az örömhír, több idő jut a kismama egészségének megóvására, megváltozó életmódjának kialakítására. Egy veszélyes munkahelyen dolgozó nő számára különösen fontos, hogy terhességéről mihamarabb tudomást szerezzen, így már abban a korai időszakban óvhatja magzatát, amikor a legnagyobb veszélyeknek lehet kitéve. A baba fogadásának gondos előkészületeire is több idő marad. Ha pedig nem kívánt a terhesség, szintén kellő idő jut elgondolkodni a további lehetőségekről.

A teszt doboza különben két tesztet tartalmaz, mely azért is praktikus, mert a második teszttel könnyen ellenőrizhető az eredmény a menstruáció elmaradása után.

Tesztekkel a tudatos családtervezésért

A gyártó négy évtizede foglalkozik professzionális és otthoni használatra szánt diagnosztikai gyorstesztek kutatásával, fejlesztésével, készítésével. Nevéhez fűződik a hölgyek számára készített számos hasznos teszt (chlamydia, húgyúi fertőzés, vaginális pH), így az Ovulációs Teszt is, mely az Extra Korai Terhességi Teszttel párosítva ideális eszköz a babát tervező pároknak.

