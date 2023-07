Gyógyszerész sem kell majd a vidéki kispatikákban

Nem lenne kötelező a gyógyszerész jelenléte a vidéki kispatikákban, helyette elég lenne vele telekommunikációs eszközökön tartani a kapcsolatot – idézi a hvg.hu azt a rendelettervezetet, amely szerdán jelent meg a kormány honlapján.

Szakasszisztensekkel is működhetnének

A rendeletmódosítás szükségességét a dokumentum a szakemberhiánnyal indokolja: mint írják, sok kistelepülésen azért nincs patika, mert kötelező, hogy gyógyszerész is dolgozzon bennük, a fiatal szakemberek azonban sokkal szívesebben dolgoznak városi munkahelyeken. Amennyiben a rendeletet elfogadják, akkor elég lesz, ha ezeken a helyeken csak gyógyszerkiadó szakasszisztensek dolgoznak, őket telekommunikációs eszközökön keresztül irányítják szakmailag a gyógyszerészek. A gyógyszerésznek 15 percen belül kellene elérhetőnek lennie, az ehhez szükséges személyi és technikai feltételek biztosítása pedig a gyógyszertár működtetőjének feladata.

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elhibázottnak tartja a döntést, Hankó Zoltán elnök részletes állásfoglalásban meg is írta, miért. Hankó álláspontja alapvetően az, hogy semmilyen gyógyszertár nem működhet gyógyszerész jelenléte nélkül, mint írta, „ez alapvető gyógyszer- és betegbiztonsági kérdés”. Kiemelte, hogy a gyógyszerész rengeteg mindenért felelős egy gyógyszertárban: az ő kompetenciája a gyógyszerek helyettesítése és az eltérő hatáserősségű gyógyszerek kiadása is.

Nem lenne kötelező a gyógyszerész jelenléte a vidéki kispatikákban. Fotó: Getty Images

Több olyan eset is van, amikor eleve csak gyógyszerész adhat ki gyógyszert, ilyen például, ha a beteg korábban jelentős mellékhatást tapasztalt, ha fennál a veszélye a párhuzamos gyógyszer alkalmazásának, sőt akkor is, ha azt a beteg kifejezetten kéri. A NEAK és az EESZT adatbázisába is csak a gyógyszerésznek van joga betekinteni.

A kamarai elnök szerint az intézkedéssel a nagyobb a gyógyszertári vállalkozások sokat spórolhatnak, hiszen megoldhatnák például, hogy akár sok gyógyszertárra összevont felügyeletet biztosítsanak. Nem járnának viszont jól maguk a gyógyszerészek, a foglalkoztatásukra, munkakörülményeikre már rövid távon is negatívan hathat az intézkedés. Hankó szerint félő az is, hogy az esetleges rossz gyógyszerhasználat miatti egészségkárosodás az állam kiadásai között is jelentkezni fog.

A gyógyszerészi kamara már 2020 elején komplett javaslatcsomagot adott le az akkori Emberi Erőforrások Minisztériumának, amely álláspontjuk szerint érdemben javíthatta volna az egészen kis települések gyógyszerellátását, beleértve azokét, ahol nincs semmilyen működő gyógyszertár. A megoldások között szerepelt a mozgó fiókgyógyszertárak, a házhoz szállítás és az úgynevezett „gyógyszerszoba” létrehozása is. Erről azonban az EMMI semmilyen tárgyalást nem tartott a kamarával.