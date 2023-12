Fájdalmas műtétre vállalkoznak az alacsony férfiak

Az utóbbi évtizedekben a szépészeti beavatkozások egyre szélesebb palettája nyílt meg a férfiak előtt is. Ma már nem csak esztétikusabb orrot, vagy karakteresebb állat kérhetnek maguknak a külsejükkel elégedetlen emberek, de akár a testmagasságukat is módosíthatják. Az Index cikkében bemutatta: fájdalmas műtétek útján akár 10-20 centimétert is "nőhet" valaki, ha képes kifizetni és persze kibírni a beavatkozásokat.

Iszonyú fájdalmak, lassú gyógyulás és hatalmas költségek

A jelenleg alkalmazott végtaghosszabbító műtét nagyjából négyórás, melynek során a páciens mindkét lábának combcsontját eltörik, majd távirányítással vezérelhető rudakat helyeznek beléjük. A következő három-négy hónapban a rudakat akár napi 1 milliméterrel is meghosszabbíthatják a külső távirányító segítségével, ami által az egyén egyre magasabb lesz. A rúd köré új csont és szövetek nőnek, ami meglehetősen fájdalmas folyamat, és a beavatkozás utáni felépülési idő is igen hosszú. A betegek a műtét után gyakran kerekesszékbe kerülnek, és több mint fél évig tartó fizioterápián kell részt venniük, hogy segítsék az izmok alkalmazkodását.

Sokan párkeresési célból szeretnének magasabbak lenni. Fotó: Getty Images

A Beauty Matter cikke szerint 2020-tól az Egyesült Államokban, Németországban és Dél-Koreában évente 100-200, míg Törökországban, Indiában, Spanyolországban és Olaszországban 20-40 alkalommal végezték el az eljárást. A beavatkozás ára országonként és orvosonként is eltérhet, átlagosan 75 ezer és 280 ezer dollár (26,5 millió és 99,2 millió forint) között mozog.

A felmérések szerint a férfiak jelentős része azért vállalja be ezt a hosszú gyógyulási folyamattal és rengeteg fájdalommal járó műtétet, hogy sikeresebb legyen a párkeresésben és javuljon az önértékelése. Egyesek úgy gondolják, a magánéletük mellett a munkahelyi előmenetelben is előnyös lehet a testmagasság növelése. Ez utóbbit egyébként a statisztikák is alátámasztják: egy 2004-es felmérés szerint például egy 182 centiméter magas személy 166 ezer dollárral (58,8 millió forinttal) többet kereshet, mint egy 167 centis ember – 30 éves munkaviszony alatt.