Elképesztő, a beteg hasán át ültették be az új tüdőt

A szenzációs hírről maga a kórház számolt be: mint írják, a műtéttel a kórház szakemberei két tekintetben is világelsővé avanzsáltak. Egyrészt elsőként hajtottak végre teljes tüdőátültetést kizárólag robotsebészetre hagyatkozva. Másrészt új megközelítést alkalmaztak abban is, hogy hogyan nyitják fel a páciens szervezetét, hogy a tüdeje hozzáférhetővé váljon a sebész számára. A beavatkozással egy 65 éves beteget kezeltek, aki tüdőfibrózis miatt szorult szervtranszplantációra. A forradalmi műtéti technikát az alábbi rövid infovideó mutatja be, amelyet a kórház tett közzé a napokban.

Hagyományosan a tüdőátültetés során nagy szélességben meg kellett eddig nyitni a mellkast, szétfeszítve a bordákat. Ez mindkét tüdőlebeny eltávolítása esetén akár 30 centiméteres vágást is jelenthet. A barcelonai sebészek azonban találtak egy kevésbé agresszív megoldást. Egy nagyjából 8 centiméteres metszést ejtettek a szegycsont alsó részén, pont a rekeszizom felett. Ez éppen elég volt arra, hogy a robotkarokkal a beteg tüdőt ki lehessen emelni a mellkasból, helyére pedig a donorszervet be lehessen ültetni.

„A legfőbb probléma a mellkas felnyitásával a tüdőátültetésben, hogy ez egy nagyon agresszív megoldás, amelyet egy nagyon kényes posztoperatív időszak követ” – mutatott rá dr. Albert Jauregui, a Vall d'Hebron Egyetemi Kórház mellkassebészeti és tüdőtranszplantációs osztályának vezetője. Kifejtette, mivel szervbeültetés esetén fennál a veszélye, hogy a szervezet kilöki a donorszervet, ezért a betegeket immunszupresszív, az immunrendszer működését elnyomó gyógyszerekkel is kezelni kell. Csakhogy ez kiszolgáltatottabbá teszi őket a fertőzésekkel szemben. Ilyen körülmények között egy nagy műtéti seb esetén rendkívül magas az elfertőződés kockázata, ami további komplikációkhoz vezethet. Az új technika e téren biztonságosabb, mint a tradicionális sebészeti beavatkozás.

Xavier, a 65 éves beteg, akinél az úttörő eljárással végrehajtották a tüdőtranszplantációt. Fotó: Getty Images

Tüdőátültetés során a tüdő egyik vagy mindkét lebenyét eltávolítják, azokat egészséges donorszervekre cserélve. Jellemzően abban az esetben válik szükségessé a műtét, ha egy betegség súlyos és egyre romló, krónikus légzési elégtelenséget vált ki. A világon az első tüdőátültetést 1981-ben hajtották végre Kaliforniában. Katalóniában kizárólag a Vall d'Hebron Egyetemi Kórházban végeznek tüdőtranszplantációt. Mind ez idáig ilyen 1556 beavatkozás zajlott az intézményben.

