Egyre többet költünk a magánegészségügyben

A magánegészségügy térnyerése nagyon erőteljes, a szektor súlya folyamatosan nő Magyarországon. Eközben az állami egészségügy költségvetése korlátos, és az állami ellátórendszerek nem győzik a megnövekedett betegszámot – írta a vg.hu Kertész Balázs, a Szinapszis munkatársa által a Digital Health konferenciáján megtartott előadásáról beszámolva. A piackutató kutatása szerint a száz legnagyobb magánklinika és magánegészségügyi intézmény 2020-as árbevétele meghaladta a 100 milliárd forintot, és az eddigi adatok szerint 2021-ben ehhez képest is szignifikáns növekedésről lehet beszélni.

Bízik a lakosság a magánklinikákban

A felmérésből az is kiderült, hogy a magánellátás itthon többnyire Budapestre koncentrálódik, és a következő évek nagy kérdése lesz, hogy az országos szintű szolgáltatók mennyiben tudnak fejlődni. Ezzel együtt a magánegészségügy élvezi a lakosság bizalmát. Az elégedettségi felmérés szerint a betegek a magánklinikákat 7,2 pontra értékelték egy tízes skálán, míg az állami ellátórendszerből az alapellátás, azaz a háziorvosok 6,4 pontot, a járóbeteg-ellátók 5,5 pontot, a fekvőbeteg-ellátók pedig csupán 5,2 pontot kaptak.

A magánegészségügy élvezi a lakosság bizalmát. Fotó: Getty Images

A megkérdezettek szerint az állami ellátásban is rendelkezésre áll a megfelelő szakértelem, a benne dolgozók viszont nem elég motiváltak. Ezzel szemben a magánegészségügyi ellátók modernebb eszközökkel dolgozhatnak, illetve a betegutakat is jobban tudják megszervezni. A kutatás eredményei azt mutatják, a lakosság 36 százaléka vett már igénybe és tervez is igénybe venni magánegészségügyi szolgáltatót egy éven belül.

Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy az emberek negyede nem engedheti meg magának, hogy magánorvoshoz forduljon egészségügyi panaszaival.