Arcidegbénulás: nem csak stroke okozhatja

Az arc féloldali bénultsága egy látványos és ijesztő tünet, melynek kapcsán a legtöbb embernek az agy vérellátási zavarával járó stroke jut eszébe. Az ijedtség ilyenkor távolról sem alaptalan, hiszen a stroke egy súlyos, azonnali orvosi ellátást igénylő betegség, amely maradandó fogyatékossággal, de a legsúlyosabb esetben akár halállal is végződhet. Nem az az egyetlen olyan betegség azonban, amely az arcidegek bénulását eredményezi: leggyakrabban az úgynevezett Bell-féle bénulás áll a tünetek mögött, amely ugyan egy kevésbé veszélyes betegség, mégis fontos a megfelelő kezelése. Mutatjuk, hogyan lehet a két betegséget megkülönböztetni a tüneteik alapján, illetve hogy milyen módon gyógyíthatók a panaszok.

A világhírű színésznőnél, Angelina Jolienál is fellépett már Bell-féle bénulás. Fotó: Getty Images

Angelina Jolie hívta fel rá a figyelmet

A Bell-parézis kialakulása kapcsán még mindig nagyon sok a tisztázatlan kérdés. A betegség többnyire teljesen egészséges emberen, minden előzetes fájdalom vagy másfajta tünet nélkül, hirtelen alakul ki. A pontos okok egyelőre nem ismertek, a szakemberek egy része ugyanakkor azt sejti, hogy bizonyos vírusfertőzések is növelhetik a kialakulásának kockázatát. A hátterében állhatnak a többi között a bárányhimlőért és övsömörért felelős vírusok, de akár az ajakherpesz vagy az influenza vírusa is növelheti a veszélyét. Gyakran valamilyen arcidegi sérüléssel járó trauma áll a kialakulása mögött, de magasabb kockázati csoportba tartoznak a cukorbetegek és a terhes nők is. Az állandó szorongást és a stresszes életvitelt szintén összefüggésbe hozták az arcidegbénulással, ez is lehet az oka annak, hogy az elmúlt évtizedben jelentősen megnőtt a diagnosztizált esetek száma.

A világsajtóban néhány évvel ezelőtt kapott komolyabb figyelmet a betegség, amikor Angelina Jolie beszélt az érintettségéről. A színésznő a válását kísérő megpróbáltatásáról adott interjút, melyben elmesélte: miután elköltözött a volt férjével, Brad Pittel közösen vásárolt házukból, többféle tünet miatt kellett orvoshoz fordulnia. Ezek egyike volt a Bell-féle parézis, amelyből hónapok alatt, hosszas kezeléssorozattal sikerült csak felépülnie. A színésznő is úgy vélte, hogy a tüneteinek hátterében a válással járó testi-lelki megpróbáltatások álltak. Angelina Jolie korábban egy másik komoly betegség, a mellrák veszélyeire is világszerte felhívta a figyelmet akkor, amikor melleltávolításnak vetette magát alá, hogy csökkentse a daganat kialakulásának veszélyét.

Stroke vagy Bell-parézis? Ezek a különbségek

A Bell-féle bénulás az esetek túlnyomó többségében az arc egyik oldalán jelentkezik csak, de előfordulhat, hogy szimmetrikusan jelentkeznek a tünetei. Az arc gyengesége, zsibbadása, vagy akár teljes bénultsága többnyire 48-72 órán belül alakulnak ki. A beteg mosolya féloldalassá válik, az egyik szájzug lekonyul, melyen a nyál és az elfogyasztott folyadék is kiráramolhat, nyelési nehézségek léphetnek fel. Az érintett oldalon a szemhéj is petyhüdt lesz, a pislogás asszimetrikussá és nehézzé válik, a szem kiszáradhat, vagy könnyezhet. Mivel a szájával nem képes kellően megformálni a szavakat, így a beszéde is nehezebben érthető.

Az egyik fontos különbség a stroke-hoz képest, hogy a beteg csupán az arcizmok feletti kontroll elvesztése miatt beszél furcsán, a tudata egyébként tiszta. Stroke esetében azonban a beteg sok esetben félrebeszél, zavart. Szintén fontos különbség, hogy a Bell-féle bénulás elsősorban az arcot érinti, míg stroke esetén a végtagok is ügyetlenebbé válnak, illetve az érintettnél egyensúlyzavar is felléphet. A látótérkiesés szintén elsősorban a stroke-betegeket érinti. Ne feledjük: ha a stroke gyanúja fennáll, a beteget a lehető leggyorsabban kórházba kell szállítani, hiszen minden elvesztegetett perccel nő a veszélye a súlyos, maradandó károsodásnak!

Hogyan kezelhető az arcidegbénulás?

Szerencsére a Bell-parézis az esetek jelentős részében mindenfajta kezelés nélkül, magától is meggyógyulhat, a beteg egy-másfél hónapon belül visszanyeri a kontrollt az arcizmok felett, bár a teljes gyógyulásra általában további hónapokat kell várni. Mindenképpen javasolt azonban orvoshoz fordulni vele, hiszen nyelési és rágási nehézségeket okozhat, ami különböző emésztőrendszeri, vagy szemészeti problémákat vezethet fel. Ritka esetben a betegség krónikussá válhat, a bénulás pedig időről időre ismét kiújulhat. Ilyenkor összetett, hosszas kezelés vár az érintettekre.

Az orvos szteroidtartalmú készítményekkel enyhítheti a panaszokat, illetve más gyulladáscsökkentőt is felírhat annak érdekében, hogy az arcidegeket terhelő nyomást enyhítse. A bénult izmokat elektroterápiával is stimulálhatják, illetve segíthetnek bizonyos vírusellenes készítmények is. A kezelést persze nagyban megnehezíti, hogy még mindig nem tudni pontosan, mi váltja ki a betegséget, így elsősorban a tünetek enyhítésére és a szervezet regenerálódásának gyorsítására van mód.