A vashiányos vérszegénység kevésbé ismert jelei

Dr. Fehér Ágnes, a Trombózis- és Hematológiai Központ belgyógyász, hematológus szakorvosa ennek az állapotnak néhány kevésbé ismert figyelmeztető jeléről ejtett szót.

"Vashiányos vérszegénységet az elégtelen vasbevitel, a fokozott felhasználás, a vasvesztés, valamint a vas felszívódásának zavara idézheti elő" – magyarázza dr. Fehér Ágnes. A szervezetünk kezdetben tolerálja a vashiányos állapotot, és amikor a tünetek enyhék, nem tulajdonítunk nagy jelentőséget a mindennapos fáradtságnak, a teljesítőképesség csökkenésének, a fejfájásnak vagy a fésűben ragadt hajszálaknak. A panaszok viszont idővel kifejezettebbé válhatnak, és befolyásolhatják mindennapi életünket is.

Szokatlan tünetek, amelyek vashiányra utalhatnak

Pica

A pica (ami latin szó, és szarkát jelent) az étkezési zavarok közé sorolható állapot, amelyben a beteg ellenállhatatlan késztetést érez különféle – fogyasztásra többnyire alkalmatlan – anyagok szájba vételére, megrágására (kávézacc, papírfélék, krémek, babahintőpor, agyag stb.). A pica sajátos kulturális vonzatát jelzi, hogy a vashiányos betegek kultúránkként más és más anyagok, textúrák iránt mutatnak érdeklődést. Szerencsére a pica, mint tünet, ma már extrém ritkaságnak számít, mivel a betegedukációnak, a rendszeres orvosi szűrővizsgálat részeként elvégzett laborvizsgálatoknak köszönhetően a pácienseknél hamarabb kiderül a latens vashiány, illetve a vashiányos vérszegénység, minthogy ez a tünet kifejlődjön. Amennyiben a pica fennáll, általában a páciens a szégyenérzet miatt (helytelenül) nem beszél kezelőorvosának az étkezési szokásának változásáról.

Kanálköröm

Sokszor elegendő egyetlen pillantást vetni körmeinkre, hogy egészségi állapotunkról informálódjunk. A gyenge és törékeny körmök mellett az ún. kanálköröm (koilonychia) is árulkodhat vashiányról. Ilyen esetben a köröm konkávszerű bemélyedése, ellaposodása tűnhet fel, amihez a körömlemez töredezettsége is társulhat, és amit a betegek többnyire egy trauma következményének könyvelnek el. A kanálköröm a krónikus vashiányos vérszegénység tünete is lehet, amelyet alultápláltság, krónikus vérveszteség vagy felszívódási zavar egyaránt okozhat. Továbbá a jelenséget az ujjak és lábujjak rossz vérellátása is előidézheti, ami gyengítheti a körömágy alatti kötőszövetet.

A szájzugban megjelenő gyulladás is utalhat erre a problémára. Fotó: Getty Images

Szájzuggyulladás

A szájzugban megjelenő gyulladást (cheilitis angularist) általában egy apró sérülés váltja ki, ami aztán fájdalmas berepedéseket, a bőr kipirosodását és megvastagodását idézheti el. A szájzug berepedéséhez, gyulladásához az irritációt okozó sokféle tényező (fogszabályzó, ajkak harapdálása, hideg időjárás) mellett a bakteriális vagy gomba okozta felülfertőződése is hozzájárul. A gyulladás gyakran megfigyelhető gyermekeknél és idősebbeknél is, akik esetében a szájzug tartósan nedves és felázik. A gyakran visszatérő, vagy makacsul fennálló tünetek mindenképpen további kivizsgálást igényelnek, mert a vashiányos állapot mellett az immunrendszert érintő betegségek is állhatnak a hátterében.

Nyelvgyulladás

Vashiányos vérszegénység esetén, előrehaladott esetben a nyelv fájdalmassá, felszíne ellapulttá válhat, melynek hátterében az ízlelőbimbók atrófiája áll. Nyelvgyulladást (glossitist) viszont számtalan egyéb állapot (pl. B12-vitamin-, folsav-, cinkhiány) is okozhat, ezért a laborvizsgálat elengedhetetlen a diagnózishoz.

"A vashiányos vérszegénység az esetek jelentős részében jól kezelhető szájon át adott vastartalmú készítményekkel, viszont súlyosabb esetben intravénás vaspótlás is szükségesé válhat (a vasraktárak gyors feltöltése céljából). A vashiányos anaemia azonban nem önálló betegség, hanem egy tünetegyüttes" – hívja fel a figyelmet dr. Fehér Ágnes. Hozzátette: ezért nem elégedhetünk meg kizárólag a vaspótlással. Szakorvos segítségével fény derülhet a vashiányos anaemia kialakulásának okára.