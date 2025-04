Magatehetetlenül lógott a 2. emeleti ablakban. Mutatjuk, hogyan tudták megmenteni

„Megmentették az életét annak a pécsi férfinak, aki második emeleti lakásának ablakából kihajolva lett rosszul. Ha a készenléti rendőrök nem érnek oda időben, ki is zuhanhatott volna” – írta meg a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda a police.hu-n.

Nem sokon múlt, hogy az eszméletlen férfi kizuhanjon az ablakon. Fotó (illusztráció): Getty Images

Vélhetően gyógyszerre ivott alkoholt

Március 27-én délelőtt Pécsen, a Maléter Pál utca egyik emeletes lakóháznál többen is arra lettek figyelmesek, hogy magatehetetlenül lóg egy férfi egy második emeleti lakás ablakából. Az ott lakók és a járókelők próbálták ugyan szólongatni, az érintett azonban semmire nem reagált. Emiatt riasztották a rendőröket, akik két percen belül ki is értek a megadott címre. Nem sokkal később a Pécsi Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka is a helyszínre érkezett, illetve időközben értesítették a mentőket is.

A rendőrök először kopogtattak az ajtó, abban bízva, hogy az ingatlanban a férfin kívül más is tartózkodik. Ám mivel senki sem válaszolt, az egyenruhások berúgták az ajtót. Egyből a konyhába szaladtak, amelynek ablakában meglátták a félmeztelen, magatehetetlen férfit. A teste deréktól felfelé már a párkányon túl lógott. A két készenléti rendőr azonnal behúzta a férfit, majd stabil oldalfekvésbe helyezve lefektették a földre.

Légzése ugyan volt, de semmilyen ingerre nem reagált, eszméletlenül feküdt. Mikor a mentők odaértek, stabilizálták a férfi állapotát, úgy szállították a Pécsi Janus Pannonius Klinikai Tömb Sürgősségi Osztályára. Feltételezték, hogy gyógyszert szedett be és alkoholt ivott, amelynek következtében a szívinfarktust sem zárták ki” – olvasható a rendőrség közleményében.

„Nem lehet elégszer megköszönni, amit a rendőrök tettek”

A gyors és hatékony rendőri intézkedésnek köszönhetően a 43 éves férfi életét végül sikerült megmenteni. A beteg már túl van az életveszélyen, azonban még mindig kórházban van, kezelésre szorul.

Az érintett férfi édesapja úgy fogalmazott: „nem lehet elégszer megköszönni, amit a rendőrök tettek. Nagyon hálás vagyok nekik, hogy megmentették a fiam életét.”