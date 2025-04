A földimogyoró és a kagyló mellett a dió az egyik leggyakrabban előforduló élelmiszer-allergén. A betegség egy életen át tart: az allergiában szenvedők kevesebb mint 10 százaléka növi csupán ki.

Mi az a dióallergia?

Allergiáról akkor beszélünk, ha a szervezet immunrendszere, amely általában küzd a fertőzésekkel, túlreagál az allergénnek nevezett anyagra. A legtöbb allergén nem káros, illetve nincs hatással azokra az emberekre, akik nem allergiásak rájuk. Az allergénekre adott allergiás reakciók az enyhétől az életveszélyesig változhatnak.

A diófélék (dió, mogyoró, mandula, kesu-, pekán-, brazildió és pisztácia) allergénként hathatnak, és egyes embereknél allergiás reakciót válthatnak ki. Amikor kapcsolatba kerülünk valamivel, amire allergiásak vagyunk (allergén), szervezetünkben egy sejtcsoport hisztamint bocsájt ki. A hisztamin hatására, a test szöveteiben lévő apró erek folyadékot szivárogtatnak, ami a szövetek megduzzadását okozza. Ez számos különböző tünetet eredményezhet. A diófélék a nyolc leggyakoribb élelmiszer-allergén közé tartoznak, amelyek felnőtteket és gyermekeket érintenek.

A diófélék (dió, mogyoró, mandula, kesu-, pekán-, brazildió és pisztácia) allergénként hathatnak, és egyes embereknél allergiás reakciót válthatnak ki. Fotó: Getty Images

Mi okozza a dióallergiát?

Ha allergiásak vagyunk a diófélékre, immunrendszerünk reagál és felkészül a harcra, amikor először érintkezünk a dióval. Ekkor még nem észlelünk semmilyen tünetet. Panaszok ugyanis csak akkor fordulnak elő, ha szervezetünk másodszor is érintkezik dióval.

A dióallergia tünetei:

hasi fájdalom, görcsök, hányinger és hányás

hasmenés

nyelési nehézség

a száj, a torok, a szem, a bőr vagy bármely más terület viszketése

orrdugulás, orrfolyás

hányinger

légszomj

anafilaxia, amely potenciálisan életveszélyes reakció

Kiemelten fontos, hogy a dióallergiában szenvedők tudják: az allergén fehérjét belélegezve vagy akár a bőrükkel érintkezve is allergiás reakció jelentkezhet!

Mivel a dióallergia életveszélyes reakciót válthat ki, elengedhetetlen a pontos diagnózis. A dióallergia kivizsgálására ma már modern vizsgálatok is léteznek. Vérből végzett laboratóriumi vizsgálat például a molekuláris allergénspecifikus IgE teszt. Ennek segítségével az enyhe és a súlyos allergia is kimutatható, valamint a keresztallergiákra is választ kaphatunk. De az allergológus végezhet bőrtesztet is, ahol helyi tünetek alapján diagnosztizálják az allergiát.

Dióallergiát kiváltó okok

dió

diófélékből készült termékek;

olajok, melyek tartalmazhatnak mogyorót, vagy bármilyen diófélét

sütemények, kekszek (mandulás)

gabonapelyhek (tartalmazhatnak dióféléket)

előre gyártott mártások és szószok

cukrásztermékek

vegetáriánus termékek

a kínai, thai és indonéz ételek gyakran használnak diót és dióolajat

sütőkeverékekben, panírokban, szószokban, desszertekben és pékárukban is megtalálható

egyes alkoholtartalmú italok is tartalmazhatnak dióféléket vagy dióaromát, amelyet a lepárlási folyamat során adnak hozzájuk

Azok az emberek, akiknél allergiát diagnosztizáltak egy adott diófélére, érzékenyek lehetnek más diófélékre is, ezért az allergológusok általában azt tanácsolják, hogy kerüljenek minden diót. A keresztallergia elkerülése miatt továbbá a kivi, mák, szezámmag is tiltólistás számukra.

A dióallergiában szenvedők gyakran azon tűnődnek, hogy a kókuszt és a szerecsendiót is kerülniük kell-e.

A kókuszdió nem botanikai dió; gyümölcsnek minősül, a legtöbb diófélékre allergiás ember ehet kókuszt, de a keresztallergiák miatt jobb az óvatosság.

A szerecsendió egy fűszer, amely magvakból származik, nem pedig diófélékből. A diófélékre allergiás emberek biztonsággal fogyaszthatják.

Mindig ellenőrizzük az élelmiszerek címkéit, még a már jól ismert termékek esetében is, mivel az összetevők változhatnak.