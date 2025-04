Felfázáshoz vezető hibák, amelyeket sokan elkövetnek

A felfázás nem más, mint a húgyhólyag fertőzéses gyulladása, amelyért legtöbbször az emberi bélrendszerben természetesen megtalálható baktérium, az Escherichia coli felelős. Az így kialakuló hólyaghurut, avagy cisztitisz kezelése a legfrissebb hazai kezelési ajánlás alapján első lépésben fitoterapeutikummal (tőzegáfonya, medveszőlő levél, d-mannóz), bő folyadékfogyasztással és/vagy gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító gyógyszerek adásával kezdődik.

A tünetek rengeteg kellemetlenséget okozhatnak, köztük gyakori és sürgető vizelési ingert, a vizelet színének és szagának megváltozását, a vizeletürítés közben érzett égő érzést és fájdalmat. A felfázás kialakulása a nők körében nem ritka, aminek anatómiai okai vannak – a húgycső rövidsége, elhelyezkedése a végbél és a hüvely mellett. Azaz amiatt, hogy ezek közel találhatóak egymáshoz, jelentősen magasabb a fertőzés kialakulásának kockázata, mint a férfiaknál. Emiatt a nők közel fele legalább egyszer átesik élete során a hólyaghuruton.

A nők fele legalább egyszer átesik felfázáson élete során. Fotó: Getty Images

Érdemes hangsúlyozni, hogy közel sem veszélytelen kórképről van szó, hiszen megfelelő kezelés hiányában felszálló fertőzésként akár vesegyulladás is kialakulhat belőle. Már csak ezért sem szabad tehát félvállról venni a helyzetet, és a legjobb, amit tehetünk, hogy megbízható forrásból olyan készítményt választunk a fertőzés kezelésére, ami valóban hatékony. Emellett igyekezzünk minimalizálni a fertőzés kialakulásának lehetőségét!

Mindennapi életvitelünk ugyanis nagyban meghatározza a felfázás rizikóját: bizonyos rossz szokások sokszorosára növelhetik, pár egyszerű szabály betartása viszont jelentősen mérsékelheti a kockázatot. Az alábbiakban ezeket vesszük sorra.

Óvatosan a vécépapírral!

A felfázásért tehát leggyakrabban olyan kórokozók felelősek, amelyek a bélrendszerben természetes módon előfordulnak, és ott nem is okoznak problémát. Ha viszont bejutnak a húgycsőbe, elszaporodva könnyen fertőzést idézhetnek elő. Sok esetben mindez egy apró figyelmetlenség eredménye: ha ugyanis vizeletürítés után a vécépapírral nem elölről hátrafelé, hanem éppen fordítva, a gát irányából előrefelé töröljük meg magunkat, azzal könnyen hozzájárulhatunk a baktériumok nemkívánatos vándorlásához. Hasonló veszéllyel fenyeget egyébként a szűk tanga viselése is, amelyet nem véletlenül neveznek egyes körökben a fertőzések hídjának. A helyes törlési irányra tehát mindig oda kell figyelni, és az alsóneműt is érdemes inkább az egészségmegőrzés, mintsem a divat szempontjai alapján megválasztani.

Tisztálkodásból is megárt a sok

Az alapvető higiéniai szabályok betartása rendkívül lényeges. A mosdóhasználatot megelőző és követő kézmosás, a helyes intimtisztálkodás vagy éppen a menstruációs eszközök megfelelő rendszerességű cseréje egyaránt hozzájárul a fertőzések kockázatának csökkentéséhez. Nem szabad azonban túlzásba esni sem! A tiszta, langyos víz tökéletesen elég: nem jó, ha a nemi szervek környékén erős tisztálkodószereket, illatszereket használunk, mert azok irritálhatják, károsíthatják a természetes védelmet.

A vizelet tisztít

Mind a felfázás megelőzésében, mind a kezelésben fontos szerep jut a bőséges folyadékpótlásnak és a rendszeres vizeletürítésnek. Utóbbi ugyanis szervezetünk egyik legerőteljesebb eszköze a húgyutak tisztán tartásához, egyszersmind a potenciálisan veszélyes kórokozók eltávolításához. Ezzel szemben a pangó, koncentráltabb vizelet miatt a baktériumok túlszaporodnak, és ha már megtörtént a baj, a vizelet tartogatása súlyosbítja a már kialakult gyulladást. Ha tehát hív a természet, mindig igyekezzünk engedelmeskedni! Ugyanígy szexuális együttlétek után is ajánlott mihamarabb kimenni a mosdóba, hogy a távozó vizelet megtisztíthassa a húgyutakat az esetlegesen ott megjelent betolakodóktól.

Ez is lehet szempont a fogamzásgátló megválasztásakor

Egyes fogamzásgátló eszközök fokozhatják a bakteriális vaginózis (BV) és ezáltal a húgyúti fertőzések kockázatát az arra érzékeny nők körében. E körben említhetők a pesszáriumok, méhszájsapkák, spermicid krémek. Gyakran visszatérő BV és hólyaghurut esetén érdemes ezekre is gondolni, és ha szükséges, nőgyógyásszal konzultálva más fogamzásgátló módszert keresni.

Kerüld a hideget!

Noha a problémát valójában fertőzés okozza, nem véletlenül hívja a köznyelv felfázásnak a hólyaghurutot. A hideg ugyanis valóban közrejátszhat a panaszok kialakulásában. Az altest lehűlése lokálisan gyengítheti az immunvédelmet, kedvező helyzetet teremtve ezáltal a baktériumoknak és egyéb kórokozóknak. Érdemes tehát déd- és nagyszüleink tanácsait követni: ne ücsörögjünk hideg felületeken, ne járkáljunk mezítláb, és ne lógjon ki a derekunk, főleg a hidegebb hónapokban!

Panaszokkal fordulj orvoshoz!

Amennyiben a fenti szabályok betartása és az első kezelési lépések ellenére is megjelennek a hólyaghurutra jellemző tüneteket, fontos azokkal mihamarabb orvoshoz fordulni. Ha az orvos antibiotikumot ír fel, azt mindig az előírt dózisban és ideig kell szedni. A gyógyulási folyamatot ezenkívül támogathatjuk bőséges folyadékbevitellel és rendszeres vizeletürítéssel.