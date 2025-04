Női szűrővizsgálatok: befektetés az egészségbe

A nőknek az évenkénti méhnyakrák- és az emlőszűrés mellett a HPV-tesztet is érdemes elvégeztetniük, mert így időben, már a rákmegelőző állapotot felismerve a méhnyakrák jó eséllyel gyógyítható.

Évente mintegy ötszáz nő veszíti életét a humán papillomavírus (HPV) okozta méhnyakrákban Magyarországon, pedig jelentős részük megmenthető lenne. A HPV daganatot okozó típusait ugyanis egy egyszerű és gyors, de kulcsfontosságú szűrővizsgálattal ki lehet mutatni.

A HPV a leggyakoribb szexuális úton terjedő vírus. Fotó: Getty Images

Az emberek többsége élete során megfertőződik a HP vírus valamely típusával, ám szerencsére különösebb beavatkozás nélkül meg is gyógyul. Fontos tudni azonban, hogy a HPV-nek csak egyes fajtái okoznak látható tüneteket, például szemölcsöket a nemi szerveken, nagy részük tünetmentesen, de fertőzőképesen van jelen a szervezetünkben. Ezért is fontos a szűrés, hogy akaratlanul se add tovább a betegséget. A HPV-szűrést 30 éves kortól 3 évente érdemes elvégeztetni.

Így zajlik a szűrés

Évente javasolják a nőgyógyászati kontrollvizsgálatot, amelynek során ultrahangvizsgálatot és méhnyakrákszűrést is végeznek. Ez azért is hasznos, mert egy mintavételt követően a méhnyak hámsejtjeiből képesek kimutatni az esetleges gyulladásokat, fertőzéseket és rákos elváltozásokat is.

A rákszűrés során a nőgyógyász egy mikroszkóphoz hasonló eszközön keresztül megvizsgálja a méhnyak hámját, majd mintát vesz a hámsejtekből, amelyet elküld tenyésztésre. A teljes vizsgálat mindössze néhány percet vesz igénybe, többnyire fájdalommentes, maximum néhány pillanatig kicsit kellemetlen. Mivel a méhnyakrák kialakulásáért az esetek 70 százalékában a HPV egyes típusai felelősek, ezért is fontos, hogy a hagyományos rákszűrésen kívül a HPV-tesztet is elvégeztesd!

A HPV-szűrést külön kérni kell

Harminc éves kor felett egyébként ma már HPV-szűrést javasolnak méhnyakszűrésként, míg fiatalabb korban inkább hagyományos citológiai vizsgálatot. Ennek oka, hogy a fertőzés 30-35 éves kor felett már nagyobb eséllyel tartós, így emeli a rák kockázatát. Fontos tudni, hogy a HPV-vizsgálat nem jelent plusz kellemetlenséget, hiszen a levett kenetmintákból állapítják meg a vírus jelenlétét. A vizsgálat azért is fontos, mert a rákot okozó HPV típusok csak lassan, akár évek alatt jutnak hagyományos szűrési módszerrel felfedezhető stádiumba. A HPV-teszt azonban olyan érzékeny, hogy akár már egészen kis mennyiségű vírust is képes kimutatni. Az ilyen korai diagnózissal pedig jóval nagyobb eséllyel meg tudják menteni az érintettek életét.

A nőknek javasolt évente egy laborvizsgálatot is elvégeztetniük, ahol ellenőrzik a D-vitamin- és a vasszintet is. Ez azért fontos, mert ezek hiánya gyakran vezethet fáradtsághoz, hormonális problémákhoz vagy gyengébb immunrendszerhez. Kiemelten fontos emellett, hogy részt vegyél a kétévenkénti, behívásos, ingyenes emlőszűrő-vizsgálaton! Ha időben elcsípik a mellrákot, akkor gyógyítható, ellenkező esetben viszont akár egészen fiatalon és gyorsan bele lehet halni.

Így készülj a vizsgálatra

Figyelni kell rá, hogy a mintavétel ne menstruáció alatt történjen. A mintavétel előtt nem szabad hüvelyzuhanyt használni, de az általános higiéniára azért figyelni kell.

Otthon is tesztelhetsz

Már léteznek olyan önmintavételi eljárások, amelyek otthon is megbízhatóan alkalmazhatók: egyszerű, fájdalommentes, patikában kapható teszttel tehát magad is elvégezheted a mintavételt. Az önmintavételi módszereknél egy applikátorral vagy egy pálcaszerű eszközzel kell levenni a mintát. Ezeket mindig úgy alakítják ki, hogy a lehető legtöbb sejtet össze tudják gyűjteni. Ha a teszt pozitív eredményt mutat, akkor feltétlenül szükséges a szakorvosi konzultáció, hogy biztosan megkapjuk a megfelelő ellátást. Persze ezzel a teszttel nem váltható ki a hagyományos nőgyógyászati szűrővizsgálat.