Legyen ősz, tél vagy nyár, egy biztos: a hólyaghurut sosem jön jókor. Különösen kellemetlen, ha fontos programunk van, netán utazásra indulunk. Nem csoda, hogy mindenki igyekszik elkerülni. Abban azonban van egy kis zavar, hogy ez hogyan lehetséges, mivel több tévhit is él a köztudatban a hólyaghuruttal kapcsolatban. Az alábbiakban igyekszünk tisztázni a legelterjedtebbeket és bemutatni a helyes megközelítést a betegség kezelésében.

1. számú tévhit: a hideg okozza

Sokan hiszik, hogy a hideg időjárás vagy az, ha hideg kőre ülünk, közvetlenül képes hólyaghurutot okozni. Valójában ezt a betegséget leggyakrabban baktériumok – például az Escherichia coli (E. coli) – idézik elő, amelyek a húgycsövön keresztül jutnak el a húgyhólyagba, és ott gyulladást okoznak. Bár a hideg önmagában nem vezet fertőzéshez, hozzájárulhat az immunrendszer gyengüléséhez, ami pedig kedvez a kórokozók elszaporodásának. Így inkább együttállásról beszélhetünk, mint ok-okozati összefüggésről: a fő „bűnös” egy baktérium.

2. számú tévhit: fertőz

Bár a hólyaghurut valóban egy bakteriális húgyúti fertőzés, ám nem fertőz, vagyis emberről emberre nem terjed. A hólyagba jutott kórokozó baktérium vagy baktériumok túlszaporodnak, a forrás pedig az esetek túlnyomó többségében a saját bélflóránk részeként is jelen lévő E.coli. A baktériumok a húgycsövön keresztül jutnak fel a húgyhólyagba, ahol gyulladást okoznak. Vagyis a hólyaghurutot nem lehet „elkapni” másoktól.

3. számú tévhit: csak antibiotikummal gyógyítható

Bár az antibiotikumok sokszor valóban hatékonyak a bakteriális húgyúti fertőzések kezelésében, nem minden esetben szükségesek.

Ha csupán enyhe, kezdeti tünetekről van szó, akkor többféle otthoni módszer is segíthet a betegség legyőzésében. Ide tartozik például a bőséges folyadékfogyasztás, amely segít a baktériumok kiürítésében, valamint olyan gyógynövények alkalmazása, amelyek a hólyaghurut kezelésére használnak. Ilyen gyógynövény a kukoricabajusz, a csalán és az antibakteriális hatású medveszőlőlevél. A túlzott antibiotikumhasználat káros is lehet. A tudomány ma már ismeri az antibiotikumrezisztencia fogalmát, vagyis azt, amikor a szervezet túlhasználat miatt ellenállóvá válik adott gyógyszerrel szemben. Emiatt törekedni kell az antibiotikumhasználat mérséklésére, hiszen hosszú távon a rezisztencia épphogy megnehezíti a bakteriális fertőzések kezelését. Csak akkor alkalmazzuk, ha az orvos azt szükségesnek ítéli, és mindig tartsuk be az előírt adagolást és kezelési időtartamot!

Egy jó megoldás: medveszőlőlevél

A medveszőlőlevél (Arctostaphylos uva ursi) hagyományosan alkalmazott gyógynövény húgyúti fertőzések esetén. Hatóanyaga, az arbutin antibakteriális tulajdonsággal rendelkezik, ami annyit jelent, hogy a szervezetben átalakulva segít a kórokozók elpusztításában. Az Urzinol vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, amely medveszőlőlevél-kivonatot tartalmaz. Alkalmazása enyhe húgyúti fertőzések korai tüneteinek kezelésére ajánlott. A készítmény szedése mellett fontos a bőséges folyadékfogyasztás, mivel ez elősegíti a baktériumok kiürülését a szervezetből.

