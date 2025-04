„Ez az egyik legveszedelmesebb vírusos betegség” – ezt kell tudni a ragadós száj- és körömfájásról

A ragadós száj- és körömfájás nevű betegség hirtelen felbukkanása állategészségügyi nagyjából annyira ijesztő, mintha valamelyik európai nagyvárosban felütné a fejét az ebola – érzékeltette az ügy komolyságát a InfoRádiónak nyilatkozva Gönczi Gábor, a Magyar Állatorvosi Kamara elnöke. „Viszont erre kifejezetten komoly felkészülési-védekezési terv is létezik” – mondta.

Szarvasmarhatelep a Győr-Moson-Sopron vármegyei Darnózseli településen, ahol nemrég igazolták a ragadós száj- és körömfájás vírus jelenlétét. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Fél évszázad után bukkant fel újra a kór

Mivel a betegség fél évszázad után bukkant fel újra, az állatorvosi szakma képviselőinek rohamtempóban kell felfrissíteniük az ismereteiket, legtöbbjük ugyanis a gyakorlatban még nem is látott még ilyet. A betegségnek egyébként rendkívül jellegzetes megjelenési formája van: már az nagyon árulkodó, ha egy szarvasmarhának csorogni kezd a szájából a nyál, vagy hólyagok jelennek meg a szájnyálkahártyáját.

Az összeesküvés-elméletek ellen is küzdeniük kell

Ahogy azt az InfoStarton megjelent cikkben is kiemelték, az állatorvosoknak most nemcsak a száj- és körömfájás vírusával, hanem az összeesküvés-elméletekkel is meg kell küzdeniük.

Döbbenten tapasztaltam, nemcsak én, hanem az állatorvos kollégáim is, hogy a social médiában ilyen rövid idő alatt milyen hihetetlen mennyiségű és töménységű konteó, összeesküvés-elmélet, félinformációkon alapuló, de az alapján csak kijelentő módban kommunikáló megjegyzés van, ráadásul összekeverik a magyarországi és a szlovákiai védekezési módot” – fogalmazott Gönczi Gábor.

A szakember arról is beszélt, hogy az állatok kötelező leölése miatt az állatorvosokat most mindenféle érzéketlen gyilkosnak elmondják. Pedig csak arról van szó, hogy meg kell védeni az ország mezőgazdaságát, mégpedig hatékonyan alkalmazott szakmai módszerekkel. „Nincs más lehetőség. Illetve van: ha az egész magyar mezőgazdaság leáll és tönkremegy” – szögezte le, hozzátéve, hogy a ragadós száj- és körömfájástól csak radikális módon lehet megszabadulni.

Járványveszélyre figyelmeztető felirat egy lezárt szarvasmarhatelepre vezető úton Dunakilitin. Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Újabb telepeken jelent meg a ragadós száj- és körömfájás

Időközben a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) bejelentette, hogy két Győr-Moson-Sopron vármegyei szarvasmarhatelepen is igazolták a ragadós száj- és körömfájás (RSzKF) vírusának jelenlétét. A Darnózseli és Dunakiliti településeken található állományokban április 1-jén azonosították a klasszikus tüneteket, a fertőzöttség gyanúját pedig 2-án reggel meg is erősítették a laboratóriumi vizsgálatok.

A Darnózseli településen lévő telepen 1000, míg a Dunakilitin található gazdaságban 2500 szarvasmarhát tartanak. A helyi hatósági szakemberek megkezdték a szükséges járványvédelmi intézkedéseket. „Dr. Pásztor Szabolcs országos főállatorvos haladéktalanul elrendelte a telepeken lévő szarvasmarhák vakcinázását, hogy azok felszámolásáig a vírusürítés minimálisra csökkenjen” – írták.