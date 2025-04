HPV: sokaknál tünetmentes, de akár daganatot is eredményezhet

A humán papillomavírus (röviden HPV) a legjobban elterjedt vírusok egyike, amelynek valamelyik típusa jelenleg is több százmillió emberben kimutatható. Tehát nem is egyetlen kórokozóról beszélünk, hanem vírusok egész családjáról: eddig száznál is több típusát azonosították, amelyek eltérő panaszokat válthatnak ki a szervezetünkben. Megkülönböztetünk alacsony és magas rizikójú HPV-típusokat, ezek jó- és rosszindulatú elváltozásokat egyaránt okozhatnak. Legveszélyesebb típusai a méhnyakrák mellett más daganatos megbetegedésekért is felelősek.

Sokan nem is tudnak az érintettségükről

A HPV az emberi hámsejtekben szaporodó humán papillomavírus rövidítése. Leggyakrabban szexuális érintkezés útján terjed, de ritkábban előfordul, hogy használati tárgyak (borotva, törülköző) útján vándorol egyik gazdáról a másikra. Az óvszer sem nyújthat teljes védelmet, hiszen a felek a bőr és a nyálkahártyája más területein is érintkezhetnek egymással. „Csendes” kórokozó, amely az esetek túlnyomó többségében semmilyen látványos panaszt nem eredményez, ezért az érintettek többsége nem is tudhat róla, hogy továbbadja a vírust.

Csökkenti a fertőződés veszélyét az óvszer használata, illetve a monogám életmód. Fotó: Getty Images

Bizonyos típusai szemölcsös bőrkinövéseket eredményeznek, ezek megjelenhetnek a végtagokon, illetve a nemi szerveken is. Ezek nemcsak kellemetlenek, hanem begyulladva komoly fájdalmat is okozhatnak és könnyen újrafertőzhetnek, más bőrfelületeken is szemölcsöket eredményezve. A magas rizikócsoportba tartozó HPV-törzsek – például a különösen agresszívnak számító 16-os és 18-as típusok – daganatos megbetegedések kialakulásának a kockázatát is növelik. Ezek a vírustörzsek felelősek a méhnyakrákos esetek túlnyomó többségéért is, amely a nők körében az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés, Magyarországon is évente 1000-1200 új esetet diagnosztizálnak, valamint mintegy 400-500 nő veszíti életét a betegség miatt. A méhnyakrák mellett a HPV-vel összefüggő daganatok közé tartozik a hüvely- és szeméremtesti rák, a végbélnyílás körüli rákok, a hímvessző daganata, valamint a fej-nyaki rosszindulatú elváltozások is.

Hogyan előzzük meg a HPV-fertőzést?

A vírus elleni leghatékonyabb védekezési mód a védőoltás. Az itthon forgalomban lévő vakcinák a méhnyakrákos megbetegedések mintegy 70 százalékáért felelős HPV-törzsekkel szemben biztosítanak védelmet, de elérhetőek olyan, kilenckomponensű vakcinák is, amelyek a rákkeltő törzseken túl a nemi szemölcsök kialakulásáért felelős típusok ellen is hatékony védelmet biztosítanak. 2014 óta a hetedik osztályos lányok számára térítésmentesen igényelhetőek ezek a vakcinák. Fontos tudni, hogy a már meglévő fertőzés vagy a kialakult méhnyakrák ellen ezek az oltások nem nyújtanak védelmet, időben beadva azonban megelőzhető velük a vírusfertőzés.

A HPV-fertőzés megelőzésének másik kézenfekvő, de a gyakorlatban nehezen kivitelezhető lehetősége a szex teljes elhagyása lenne. Biztos védelmet ugyan nem jelent, de csökkenti a fertőződés veszélyét az óvszer használata, illetve a monogám életmód, vagy legalább a szexuális kapcsolatok számának csökkentése.

A nők számára a rendszeres méhnyakrákszűrés segíthet a fertőzés korai felismerésében, ezzel a módszerrel a vírus még tünetmentes állapotban is kimutatható. Így pedig csökkenthető a HPV által okozott betegségek, például a méhnyakrák kialakulásának esélye is.

A HPV okozta méhnyaki elváltozások megelőzésére és kezelésére elérhetőek a patikákban hüvelyi készítmények. Ezek segítenek megvédeni a hüvelyhám felületét a kórokozók megtapadásától, kúraszerű használatuk pedig hozzájárul az ott kialakult elváltozások csaknem teljesen felszámolásához.

Végül pedig fontos az általános immunerősítés is, amelynek segítségével nemcsak a HPV, de sok más kórokozó ellen is felvértezhetjük a szervezetünk természetes védelmi rendszerét. Az egészséges életmód, a megfelelő táplálkozás, a dohányzás mellőzése és a stressz csökkentése erősítheti az immunrendszert, amely segíthet a szervezetnek leküzdeni a vírust.