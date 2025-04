Élet a légúti allergiával: túlélési tippek a mindennapokra

Légúti allergiát a leggyakrabban növényi pollenek okoznak. Noha ezek ártalmatlanok az emberre nézve, a szervezetbe jutva mégis támadást indíthat ellenük az immunrendszer. A reakció így lényegében túlzott és célszerűtlen, ráadásul kellemetlen következményekkel, jellemzően szénanáthás tünetekkel jár. Magyarán azt vesszük észre, hogy évről évre az év egy nagyjából mindig azonos időszakában hol erősebb, hol enyhébb orrfolyás, orrdugulás, tüsszögés, szemviszketés és könnyezés, torok- és orrviszketés, egyes esetekben akár felerősödő asztma teszi pokollá a mindennapjainkat.

A pollenallergia szezonálisan jelentkező tünetei pokollá tehetik a mindennapokat. Fotó: Getty Images

A szezonális jelleg abból fakad, hogy természetes életciklusukat követve a virágos növények más-más időpontban kezdik kibocsátani pollenjüket, avagy a szaporodásukban szerepet játszó virágport. A mogyoró pollenkoncentrációja például – az időjárástól is függően – már február elején magas lehet, míg a parlagfű pollenje inkább csak a nyár második felében jelenik meg a levegőben. Ilyenkor aztán az allergiásoknál a pollenek belégzése immunválaszt provokál, azon keresztül pedig a már említett panaszokat. De mit tehetünk a probléma megelőzése, kezelése érdekében? Az alábbiakban ehhez mutatjuk a legalapvetőbb tudnivalókat.

Ismerd az allergént!

Égertől a nyíren és tölgyön át a pázsitfűfélékig számos növényfaj pollenjével szemben kialakulhat allergia. Vannak, akik immunrendszere semmilyen virágporra nem érzékeny, míg másoké akár többfélére is az. Ahhoz azonban, hogy hatékonyan felvehesd a harcot a pollenallergiával, fontos tudnod, pontosan mely növény áll a probléma hátterében. Éppen ezért szezonálisan jelentkező szénanáthás panaszokkal feltétlenül javasolt allergológus szakorvoshoz fordulni, aki a megfelelő vizsgálatok segítségével meg tudja határozni az allergént. Ezzel az információval felvértezve már érdemes figyelni a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) napi pollenjelentését és előrejelzését, így tudhatod, hogy mikor várható a tüneteid fellángolása, ezáltal mikor kell egy kicsit elővigyázatosabbnak lenned.

Kerüld az allergént!

Mint minden allergia, a pollenallergia esetében is igaz, hogy a legjobb megelőzési módszert az adott allergén kerülése jelenti. Nehézséget jelent persze, hogy ez esetben egy levegőben szálló allergénről van szó, így szinte lehetetlen teljes mértékben kivédeni az érintkezést. Néhány egyszerű praktikával azonban mérsékelheted a szervezetedet érő pollenterhelést. Segít például, ha intenzív pollenszórás idején kerülöd a szabadtéri tevékenységeket, sportolást, különösen akkor, ha száraz, meleg az idő, illetve élénk szél fúj. Ezzel szemben eső után tisztább a levegő, amit érdemes kihasználni. Ugyanez a szemlélet a szellőztetés terén is meghatározó, hozzátéve, hogy a nyári hőségben is leginkább késő estétől a hajnali órákig tartsd nyitva az ablakot, kora reggelre pedig, amikor a legerősebb a pollenszórás, csukd be.

Beltéren ugyanis hatékonyan tudjuk szabályozni a pollenkoncentrációt, ha betartunk néhány egyszerű szabályt. A szellőztetés mellett érdemes arra is odafigyelni, hogy saját magad ne hordj be a lakásba túl sok pollent. Ha hazaérsz, öltözz át, nedves ruhával töröld le a cipőd, valamint moss ilyenkor gyakrabban hajat, hogy a ruházaton, hajszálakon megtapadó virágpor minél kisebb mennyiségben szóródjon szét otthon. Hasonlóképpen az is lényeges, hogy a szennyest ne szabadtéren teregesd ki, mert a tiszta ruhákra még enyhe szélben is sok virágpor tapadhat rá. Ugyancsak fontos kérdéskört alkotnak a kerti munkálatok, különös tekintettel a fűnyírásra. A legjobb, ha ezeket nem az éppen pollenallergiával küzdő személy végzi a háztartásban, ha viszont mégis neki kell, akkor érdemes patikában megvásárolható pollenszűrős szájmaszkot felvennie hozzá.

Kezeld a tüneteket!

Szénanátha ellen gyógyszertárban vény nélkül is elérhetők antihisztamint tartalmazó készítmények. Az allergiás tünetek kialakulásában kulcsszerepet játszik az immunválasz részeként felszabaduló hisztamin, az antihisztamin pedig ennek hatását csökkenti. Orrspray formájában például gyorsan enyhíti az orrdugulást, tüsszögést, szemcseppként a szemviszketést, de szedhető tabletta formájában is szájon át. Mindazonáltal nagyon elhatalmasodó, az otthoni kezelési módszerekre sem csillapodó tünetekkel érdemes orvoshoz fordulni, aki szükség esetén erősebb, vényköteles gyógyszereket javasolhat. Hosszú távon megoldást jelenthet továbbá az úgynevezett allergénspecifikus immunterápia, avagy a deszenzibilizáció. Ennek lényege, hogy – szigorú orvosi kontroll mellett – eleinte alacsony, majd egyre nagyobb dózisban juttatják az adott allergént a szervezetbe, lassanként hozzászoktatva ahhoz az immunrendszert. Az így kialakuló tolerancia akár tartós tünetmentességet is biztosíthat.