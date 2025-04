Pozitív lett a HPV-tesztem, mit tegyek?

A humán papilloma vírus (HPV) egyike a leggyakoribb szexuális úton terjedő fertőzéseknek világszerte. Száznál is több fajtáját azonosították már, amelyek egy része viszonylag veszélytelen, egyes típusok azonban súlyos betegségek kialakulását is elősegíthetik. Ezek egyike a méhnyakrák, amely Magyarországon is mintegy 400 nő életét követeli évente, és 1000-1200 új esetet diagnosztizálnak. Elérhetőek már olyan HPV-tesztek, amik segítségével a vírus jelenléte kimutatható. Ha a teszt eredménye pozitív, akkor se essünk kétségbe, hiszen ez nem jelenti egyértelműen azt, hogy rosszindulatú elváltozás is jelen van vagy a későbbiekben biztosan ki fog alakulni a szervezetünkben. Néhány dolgot azonban nem árt megfogadni az egészségünk megőrzése érdekében.

Honnan tudhatom, hogy én is megfertőződtem a HPV-vel?

Ahogy korábban is írtuk, a HPV-fertőzés kimondottan gyakorinak számít: nagyjából az emberek 80 százalékát érinti valamikor élete során. Az esetek túlnyomó többségét azonban az alacsony kockázatú vírusváltozatok okozta fertőzések teszik ki. Ilyenkor a szervezetünk nagy eséllyel néhány hónapon belül leküzdi a kórokozót, amely el is tűnik a szervezetből. Az esetek nagyjából 10-20 százalékában azonban hosszabb ideig fennmarad, ami kóros sejtburjánzást eredményez. Átlagosan körülbelül három hónap a lappangási ideje, mivel azonban a sejtburjánzáshoz több más tényező is hozzájárulhat, ezért könnyen előfordulhat, hogy évekig teljesen észrevétlen marad. A legkockázatosabb típusok közé tartozik például a 16-os és 18-as számmal jelölt, amely nemcsak a méhnyakrák kialakulásáért felelhet, de a férfiaknál is megnövelheti a pénisz, illetve a végbélnyílás környékén kialakuló daganat kockázatát.

Csak a vírus jelenlétét mutatja ki a teszt, nem a daganatot. Fotó: Getty Images

Ma már hazánkban is elérhető önmintavételes HPV-teszt, amely hüvelyváladékból képes azonosítani a vírus jelenlétét, mivel a méhnyakról lesodródott HPV-fertőzött sejtek ebből a váladékból is felismerhetőek. A tesztet mi magunk, az otthonunkban is elvégezhetjük, és ennek segítségével nagy pontossággal megállapítható, hogy a mi szervezetünkben is megtalálható-e a vírus.

Az önmintavételes HPV-teszt eredményét fontos a nőgyógyászati szakrendelésen a kezelőorvosnak megmutatni, valamint a nőgyógyászati szűrővizsgálatokon továbbra is rendszeresen megjelenni, ugyanis a HPV-teszt nem helyettesíti a komplex nőgyógyászati vizsgálatot!

Ez a teendő, ha pozitív lett a HPV-teszt

A pozitív teszt azt igazolja, hogy a HPV valamely magas kockázatú típusa jelen van a szervezetünkben. Mégsem szabad kétségbe esnünk az eredmény láttán: ez nem azt jelenti, hogy rosszindulatú daganatunk van, és az sem mondható biztosra, hogy a későbbiekben ki fog alakulni a tumor. Viszont azt jelenti, hogy a méhnyakrák kialakulásának kockázata nagyobb, mint azoknál, akikben a HPV nincs jelen. Az alábbiakat javasolt ilyenkor tenni.

1. Konzultáljunk az orvosunkkal!

Érdemes a teszteredmények kapcsán egyeztetni a háziorvosunkkal is, aki segíthet értelmezni, hogy milyen típusú HPV-t azonosítottak, illetve megállapítani, szükségesek-e további vizsgálatok. Magas kockázatú HPV-törzs jelenléte esetén az orvos rendszeres ellenőrzést javasolhat, az alacsonyabb kockázatú törzsek kevesebb figyelmet igényelnek, elsősorban az esetleges tünetek kezeléséről kell gondoskodni.

2. Kezeljük az elváltozásokat!

A HPV okozta elváltozások kezelésére a patikákban vény nélkül is elérhetőek olyan hüvelyi készítmények, amelyek megvédik a hüvelyhám felületét a kórokozók megtelepedésétől és elszaporodásától. Segítségükkel az enyhébb stádiumú méhnyaki elváltozások vissza is fejlődnek, kúraszerű használatuk pedig elősegítheti a hámképződést, illetve az egészséges intimflóra kialakítását és fenntartását. A megfelelő készítmény kiválasztásában egy háziorvos, nőgyógyász vagy patikus is segíthet nekünk, ne féljünk hozzájuk fordulni a kérdéseinkkel.

3. Figyeljünk a megfelelő intimhigiéniára!

Fordítsunk az eddiginél is nagyobb figyelmet az intimhigiéniára. A rendszeres tisztálkodás persze nagyon fontos, de ezt sem szabad túlzásba vinni. A szappanok, tusfürdők, illetve az intimhigiéniás termékek túlhasználata a bőr kiszáradását, illetve a hüvelyflóra természetes egyensúlyának a felbomlását eredményezheti. A pamut fehérnemű viselése lehetővé teszi bőrünk lélegzését, míg a mesterséges, műanyag rostok nem, sőt, azok irritációt okozhatnak.

4. Erősítsük az immunrendszerünket!

Az esetek túlnyomó többségében a szervezetünk magától is képes megküzdeni a kórokozóval, de mi magunk is segíthetjük ebben a küzdelemben a megfelelő táplálkozással, illetve a helyes életmód kialakításával. Törekedjünk a tápláló és változatos étrend kialakítására, különös figyelmet fordítva a C-, illetve D-vitamin pótlására. Az aktív életmód szintén segíti az immunrendszer megfelelő működését. Válasszunk olyan mozgásformát, amit könnyen beépíthetünk a mindennapjainkba. Végül pedig csökkentsük minimálisra, vagy lehetőség szerint szabaduljunk meg teljesen az olyan káros szenvedélyektől, mint például a dohányzás vagy a túlzott alkoholfogyasztás.

5. Vegyük komolyan a szűrővizsgálatokat!

Amennyiben magas kockázatú HPV-törzset azonosítottak a szervezetünkben, nagyon fontos a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat is. Évente egyszer mindenképpen érdemes felkeresni az érintett nőknek egy nőgyógyászt, bizonyos kockázati tényezők fennállása esetén azonban ennél gyakoribb ellenőrzést is indokoltnak tarthat az orvos.