A szürke hályog kezelése – gyógyítható műtét nélkül?

Látásunk egy meglehetősen komplex folyamat eredménye, amely során a szemünkbe érkező fénysugarakból alakul ki színes kép a központi idegrendszerben környezetünkről. Kicsit hasonlóan zajlik ez, mint ahogyan a fényképezőgépek készítenek fotókat, és akárcsak a kamerák lencserendszere, úgy az emberi szemlencse is kulcsfontosságú szerepet tölt be a fénytörésben és képalkotásban. A szemlencse szemünk egy rugalmas, teljesen áttetsző része – ez utóbbi tulajdonsága pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy tisztán láthassuk a világot.

A szürke hályog éppen azáltal okoz panaszokat, hogy kialakulásával a szemlencse fokozatosan elszürkül, ködössé válik. Ahogy pedig egy bepárásodott szemüvegen keresztül sem látunk rendesen, úgy szürke hályog esetén is egyre ködösebbé, zavartabbá válik a látás. A betegséget az orvosi irodalom cataracta néven említi – ez egy görög eredetű kifejezés, amely vízesést jelent, utalva arra, hogy a beteg látása olyan, mintha egy vízfüggönyön keresztül szemlélné a környezetét. Mindezért a szemlencse zárt közegében elhelyezkedő fehérjék fokozatos lebomlása felelős, amelyben genetikai és környezeti tényezők egyaránt közrejátszhatnak, de általában véve elmondható, hogy a kor előrehaladtával növekszik a kockázata.

A szürke hályog kialakulásának kockázata az életkorral növekszik. Fotó: Getty Images

A szürke hályog ugyan fájdalommal nem jár, de a már említett ködös, elmosódott látás mellett egyéb látászavarokat is kiválthat tünetként. Ezek közé tartozhat a Clevelandi Klinika összefoglalója szerint:

a látott színek élénkségének csökkenése

fényérzékenység

a fényforrások körül megjelenő glória

csökkent éjszakai látás

súlyosbodó rövid- vagy távollátás

kettőslátás

Hogyan kezelhető a szürke hályog?

A betegség egyetlen ma ismert kezelési módja a műtéti beavatkozás, amelynek során az elszürkült szemlencsét eltávolítják, majd egy mesterséges lencsét ültetnek be a helyére. Nyilvánvaló, hogy ez sok érintett szürkehályog-beteget megrémít, mégis fontos hangsúlyozni, hogy nincs más lehetőség a probléma megszüntetésére. Érdemes továbbá kiemelni, hogy kezeletlenül a szürke hályog hosszú távon teljes, visszafordíthatatlan látásvesztéshez vezet. Eközben a szürkehályog-műtetek napjainkban az egyik leggyakrabban végzett és kifejezetten biztonságos sebészeti eljárásnak számítanak, a technológia pedig jelentős fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedekben. Az innováció révén mind a szövődménykockázatok minimalizálódtak, mind a műtét utáni felépülési idő jelentősen lerövidült. Mi több, a műlencse-beültetés egyszersmind arra is lehetőséget biztosít, hogy a beteg fennálló fénytörési zavarát, például a rövid- vagy távollátást is korrigálják.

A közkeletű tévhittel ellentétben a műtéttel nem kell megvárni, amíg a szürke hályog úgymond "megérik". Orvosi szempontból a betegség bármely szakaszában elvégezhető a beavatkozás. Inkább az a meghatározó kérdés e téren, hogy a beteg meddig tudja zavartalanul élni a mindennapjait a fellépő panaszokkal. Amikor a látásromlás már eléri azt a szintet, hogy jelentős akadályt gördít különböző tevékenységek elé, legyen szó autóvezetésről, munkavégzésről, egyszerű háztartási teendőkről, vagy akár az önálló életvitelről, akkor semmiképpen sem érdemes tovább várni a műtéttel.