Újra babát tervez a két vaginával és két méhhel élő nő

A most 31 éves Evelyn Miller két méhhel, és két vaginával született, de csak 20 éves korában diagnosztizálták, miután teljes nőgyógyászati vizsgálatot kért.

Evelyn már két babát szült, kétszer a bal hüvelyi megtermékenyítéssel, ám most az orvosok azt tanácsolták neki, hogy a jobb méhével próbáljon meg megtermékenyülni.

A nő a teljes nőgyógyászati vizsgálat után tudta meg, hogy babát vár, és ekkor jött a diagnózis is, hogy teste két teljesen működő hüvelyre és két méhre oszlik. Amikor 2020-ban újra várandós lett, a férjével úgy döntöttek, hogy megtartják a babát.

Bár Evelyn terhességet rendkívül nagy kockázatúnak tekintették, szerencsére egészséges kisbabát hozott világra, de voltak kockázatok a terhessége alatt, hiszen a két méhe csak feleakkora volt, mint egy átlagos női méh. Ez azt jelentette, hogy a magzata kisebb helyen tudott növekedni.

“Az első szülésem is nagy kockázatú terhesség volt, mivel mindkét méhem feleakkora volt, mint egy normális, ezért sok vizsgálaton estem át.” - mesélte a nő.

“Az egész terhességem alatt kényelmetlenül éreztem magam - a terhes hasam a jobb oldalamon volt, mert a jobb méhemben voltam terhes, ami jelenti, hogy a baba soha nem tartózkodott a hasam közepén, így a hátam nagyon fájt.” - emlékezett vissza az első terhességére a nő.

Evelyn nem tudott hüvelyi (azaz vaginális) úton szülni, mert a baba nem helyezkedett el középen, ezért császármetszést hajtottak végre rajta.

2021 júniusában Evelyn egészséges kisfiúnak adott életet. Olivert 37 hetesen császármetszéssel hozta világra, de a baba kisebb súllyal született. Annak ellenére, hogy a nő gyorsan felépült a műtétből, hiányzott neki a hüvelyi szülés “varázsa”.

“Hálás vagyok, hogy császármetszésen estem át, de nem szerettem az érzést. A felépülés könnyű volt, és az is jól esett valamennyire, hogy elvették tőlem a nehéz döntést, mert programozott császármetszésem volt.” - mondta.

Első gyereke születése után három hónapon belül Evelyn ismét teherbe esett, szintén a jobb méhében. Kislányát, Amy-t császármetszéssel segítették világra, és három hetet töltöttek az újszülött osztályon, mert a ő is kis súllyal született.

Evelyn most harmadik gyermekére készül a férjével, ám a korábbi császármetszések miatt az orvosa arra figyelmeztette, hogy nem használhatja a jobb hüvelyét és méhét. Az orvosok arra utasították, hogy próbálják meg a férjével a bal vagináját használni, hogy a bal méhében termékenyüljön meg.

Evelyn az Instagram oldalán nyíltan beszél arról, hogy két vaginája és két méhe van:

A nő nem esett kétségbe a hír hallatán, azt mondta, hogy az átállás könnyű lesz, mert így el tudja különíteni a munkáját és a magánéletét, Evelyn ugyanis erotikus munkával keresi a pénzét.

“Az erotikus filmes karrierem a különleges “adottságom” miatt rendkívül sikeres volt. Amikor megismertem a férjemet, akkor abbahagytam az erotikus munkát, mert lehetetlen volt fenntartani egy monogám kapcsolatot a munkával összeegyeztetve. Nemrég regisztráltam az Onlyfans-re és elkezdtem oda is erotikus tartalmat gyártani. Az emberek imádják, a szexuális életem pedig szórakoztató, még akkor is, ha az orvosok most eltiltottak az egyik hüvelyem használatától.”

Evelyn nem érzi rendellenességnek az állapotát, de vannak testi korlátai a helyzetének: "Bátorítok minden fiatal nőt, hogy menjen kivizsgálásra, ha úgy érzi, valami nem stimmel."

Az uterus didelphys, azaz dupla méhűség ritka betegség, amely csak a lakosság 0,3 százalékát érinti.

