Tudd meg, mi okozhatja a fájdalmas intim együttlétet

Betegség, fertőzés, fizikai vagy pszichés probléma - ezek bármelyike indokolhatja, ha valaki számára fájdalmas a közösülés. Sokaknak még szakember előtt is kínos erről beszélni, ám ha úgy érezzük, érintettek vagyunk, nem érdemes homokba dugni a fejünket. A diszpareuniának a fizikaifájdalommellett ugyanis negatív érzelmi és pszichés hatásai is lehetnek: mivel a szex nehézkessé válik, az intimitás szép lassan elvész a kapcsolatból, ami feszültséget okozhat a partnerek között.

A lehetséges okok nőknél és férfiaknál

Diszpareunia esetén a nők részéről jellemzően a hüvelyben, de előfordulhat, hogy a medencetájéknál tapasztalható fájdalom.

A hüvelyi fájdalmat leggyakrabban a következők okozhatják:

bakteriális vagy gombás eredetű hüvelyfertőzés (fontos kiemelni, hogy ezek egyike sem nemi betegség, miután nem szexuális érintkezéssel terjednek),

menopauza után a nemi hormonok hiánya miatt fellépő hüvelyszárazság,

a szexuális izgalom nem megfelelő mértéke,

szexuális úton terjedőfertőzés(STI), például chlamydia, gonorrhea vagy nemi herpesz,

vaginizmus: olyan állapot, amikor a gát és a hüvely izmai görcsös állapotba kerülnek, emiatt a hüvelybemenet beszűkül,

spermicidek, latex óvszerek vagy egyéb, nemi szervi irritációt vagy allergiát okozó termékek (pl. szappan, tusfürdő),

pszichés problémák, például szorongás, depresszió vagy alacsony önbecsülés, amelyek megnehezítik, hogy az érintett szexuálisan izgalomba jöjjön.

A medencetájéknál érzett fájdalmat pedig jellemzően az alábbiak magyarázhatják:

kismedencei gyulladás (PID),

endometriózis,

a hüvely vagy a méhnyak közelében növekvő mióma,

irritábilis bél szindróma (IBS),

székrekedés.

Férfiaknál is számos oka lehet az aktus során érzett fájdalomnak. Legtöbbször az alábbiak állnak a háttérben:

nemi úton terjedő fertőzés (pl. herpesz),

gombás eredetű intim fertőzés, amely a tévhitekkel ellentétben nemcsak a nőket, hanem a férfiakat is érintheti (bár, mivel szervezetük kevésbé érzékeny a gombára, nagyon sok esetben nincsenek tüneteik),

a fitymát érintő problémák, rendellenességek (pl. fitymaszűkület, fitymafékszakadás, fitymagyulladás),

prosztatagyulladás,

Peyronie-kór, azaz a pénisz görbülete.

Annak érdekében, hogy kiderüljön, egészen pontosan miért fájdalmas a szex, az orvos először felveszi a kórtörténetet, és alapos fizikai vizsgálatot végez. Utóbbi egyebek mellett magában foglalhatja a kismedence, a has, illetve nőknél a hüvely és a méh ellenőrzését, valamint szükség lehet vizelet- és/vagy ultrahangvizsgálatra, és ha a vizsgálatok nem vezetnek eredményre, akár laparoszkópiára is.

Gyógyszertől az előjátékig

A terápia általában a kiváltó októl függ. Bizonyos esetekben nincs szükség orvosi kezelésre: ha például szülés után tapasztalunk fájdalmat együttlét közben, elképzelhető, hogy csak a túlzott sietség volt a probléma, és ha várunk néhány hetet, akkor már kellemetlenségek nélkül bújhatunk össze a párunkkal. Fertőzések, egyes betegségek, állapotok esetén viszont indokolt lehet vény nélkül kapható vagy receptköteles gyógyszerek - például antibiotikum, gombaellenes készítmények, hüvelyszárazság elleni készítmények, kortikoszteroidok - használata. Amennyiben a fájdalmat nem indokolja semmilyen orvosi ok, érdemes lehet szexterapeutához fordulni, aki segíthet az intimitással kapcsolatos lelki problémák megoldásában.

A fájdalom enyhítésében az is segíthet, ha odafigyelünk néhány dologra az intim együttlétek előtt és után. Az egyik legfontosabb, hogy előre beszéljük meg a partnerünkkel, kinek mi esik jól, és mi nem (pózok, szexjátékszerek használata stb.), így kisebb az esélye, hogy kellemetlenséget okozunk egymásnak. Természetesen az aktus közben is minden esetben jelezzük a partnernek, ha fájdalmat éreznénk. Ugyancsak fontos, hogy ne siessünk, hagyjunk időt az előjátékra, arra, hogy mindkét fél kellő mértékben izgalomba jöhessen, valamint ha szükséges, használhatunk síkosítót is.