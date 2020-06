Menstruációs fájdalom ellen ezeket együk

A nők többségének nem ismeretlen jelenség a menstruációs fájdalom. Egyeseknél gyengébben, másoknál jóval erősebben jelentkeznek a panaszok. Mit lehet tenni ilyenkor?

Magnézium a görcsök ellen

Menstruációs görcsök ellen érdemes némi extra magnézium szedésével próbálkozni. Ez ugyanis nem csak a kellemetlen panaszokat, hanem amenzeszkörnyékén jelentkező hangulatingadozást is enyhítheti. Szintén jó ötlet az olyan magnéziumtartalmú élelmiszerek fogyasztása, mint a maca por, a mandula, a kesu vagy a brazil dió.

Erős görcsök ellen a magnézium és az omega-3 a legjobb. Fotó: 123rf

Gyulladáscsökkentő omega-3-zsírsav

A vérzés előtti napokban együnk zsírosabb húsú halakat, például lazacot, makrélát, szardellát, szardíniát vagy heringet. Az ezekben található omega-3-zsírsavak gyulladáscsökkentő hatása ilyenkor nagyon jól jön.

Zöld színű zöldségek

A menstruációs időszakban kerüljön az asztalra minél több zöld színű zöldség, például saláta, spenót, brokkoli és kel. Az ezekben található magnézium és kalcium segít lazítani az izmokat, valamint hatékonyan oldja a görcsöket.

Egyes kutatások szerint erős és fájdalmas vérzés esetén jó hatásúak lehetnek az organikus, természetes anyagból készült termékek, illetve az intimkehely használatát is érdemes megfontolni.

Napi egy evőkanál lenmag

Jó ötlet a lenmag fogyasztása is. Kutatások szerint segít a felesleges ösztrogén lebontásában, így megelőzi, illetve csökkenti a PMS-t (premenstruációs szindróma) és a görcsök erejét is. Napi egy evőkanálnyit fogyasszunk belőle már néhány nappal a vérzés kezdete előtt.

Alternatív megoldások

Bár fájdalmas menzesz esetén sokan érzik úgy, hogy sem erejük, sem kedvük nincs a sporthoz, ám egy kevés könnyed jóga kimondottan jó hatású lehet. A mozgás ugyanis fokozza a keringést, csökkenti a stresszt, így enyhítheti a kellemetlen tüneteket.

A barátcserjéből készült táplálékkiegészítő is segíthet, mert olyan összetevőket tartalmaz, amelyek a hormonok hatásait utánozva segítenek enyhíteni a görcsöket, puffadást és hangulatingadozást.Emellett a klasszikusnak számító melegvizes palackot is vessük be bátran, mert a lokális hőhatás segít ellazítani a méh görcsbe rándult izomzatát.

