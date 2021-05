Kínzó kérdés: szabad a szex hüvelygombával is?

A hüvely gombás fertőzését sajnos kevés nőnek kell bemutatni, a kellemetlen tünetekkel ugyanis négyből három hölgy élete során legalább egyszer kénytelen szembesülni, sőt vannak, akiknél ezek visszatérő problémát okoznak. Az intim tájékon jelentkező panaszokról hamar felismerhető a fertőzés: a szeméremtest kipirosodik és begyullad, égő, viszkető érzés ésfájdalomjelentkezik, a hüvelyváladék pedig fehéres vagy sárgás színűvé, túrós állagúvá, darabossá válik. Mindennek hátterében a hüvelyflóra egyensúlyának felborulása, a hüvely savas közegét biztosító Lactobacillusok számának csökkenése áll, melynek következtében a hüvelyben normál körülmények között kis számban fellelhető Candida albicans gomba elszaporodik.

A hüvelygomba rizikótényezői Bár a nők háromnegyede megtapasztalja élete során, a hüvelygombával kapcsolatban még mindig sok tévhit él. Ezek eloszlatása céljából csokorba szedtük, melyek azok a tényezők, amelyek fokozhatják a hüvelygomba kialakulásának rizikóját. Kattintson a részletekért!

De vajon mi képes kibillenteni a hüvelyflórát az egyensúlyi állapotból?

Leggyakrabban az antibiotikumos kezelés árthat meg, ami többnyire a hüvelyben tanyázó jótékony baktériumokat is megtizedeli, de a hormonálisfogamzásgátlóeszközök, az illatosított intim lemosók és törlőkendők használata, a túlzásba vitt hüvelyzuhany, valamint a túl szűk, műszálas fehérnemű vagy akár a végbél tájékáról egy óvatlan mozdulattal a hüvelybe kerülő baktériumok is megváltoztathatják a hüvely savas közegét. Leszögezhetjük tehát, hogy a hüvelygomba alapvetően nem szexuális úton terjedő fertőzés, ugyanakkor aktus közben a felek mégis csak könnyen átadhatják egymásnak a potenciális kórokozókat. Bizonyos együttlétformák esetén ennek rizikója fokozottan fennáll, például orális vagy anális szex közben: a szájban és a végbélben ugyanis számos különféle baktérium található, amelyek a hüvelybe kerülve elszaporodhatnak és felboríthatják annak kényes egyensúlyát.

A pár mindkét tagja jobban jár, ha afertőzésfennállása alatt kerülik a szexet. Fotó: Getty Images

Nem tilos a szex - de nem is ajánlott hüvelygomba alatt

Bár hivatalosan nem tilos a szex hüvelygomba esetén, a szakértők egyöntetűen azt mondják, inkább érdemes kivárni, amíg a tünetek elmúlnak, és csak utána hódolni a testi örömöknek. Ennek több oka is van, így például az, hogy a fertőzés idején nem biztos, hogy a nőknek jó élmény lesz az összebújás. A hüvelygomba velejárója ugyanis, hogy a hüvely gyulladttá és érzékennyé válik, emiatt a behatolás fájdalmas lehet és a dörzsölés, súrlódás tovább irritálhatja a hüvely falát. (Arról nem is beszélve, hogy a kínzó viszketés és az égő érzés a vágyat is hamar megöli!) Emellett azzal sem árt tisztában lenni, hogy a fertőzést - ahogy azt már fentebb is említettük - továbbadhatjuk a partnerünknek is. Bár ez ritkán fordul elő, de a Candida albicans gomba a férfiak intim területein is válthat ki gyulladást, viszketést, égő érzést, a makk mögötti redőben pedig sárgás-fehéres váladék is felgyűlhet ilyenkor. A gomba ráadásul nemcsak a nemi szerveken, hanem a szájban is megtelepedhet, így hüvelygomba esetén az orális szexet is érdemes kerülnie mindkét félnek.

Ha mégsem bírunk uralkodni a vágyainkon...

A megfelelő kezelés hatására a tünetek hamar javulni kezdenek, és az esetek többségében egy-másfél hét alatt búcsút inthetünk a hüvelygombának. (A makacs, visszatérő hüvelygomba ennél lényegesen tovább, akár hónapokig is elhúzódhat, ez esetben azonban fontos felderíteni és kiiktatni az arra hajlamosító tényezőket is.) Bár ez az idő nem túl hosszú, előfordulhat, hogy a pár úgy érzi, nem bírnak ki ennyit sem anélkül, hogy ágyba ne bújnának. Ha úgy érezzük, nem tudjuk kordában tartani a vágyainkat, fontos, hogy az együttléthez mindig használjunk gumióvszert, mert ezzel elkerülhetjük azt, hogy oda-vissza fertőzzük egymást a partnerünkkel. Ahogy a szexuális úton terjedő fertőzések, úgy a hüvelygomba esetében is igaz, hogy az egyéb fogamzásgátló eszközök (hüvelygyűrű, spermicid krémek, fogamzásgátló tabletta, pesszárium) a megtermékenyülés ellen igen, de a fertőzések ellen nem nyújtanak védelmet: erre csak a gumióvszer képes.

Emellett érdemes minél hamarabb bevetni valamilyen, a hüvelygomba kezelésére szolgáló, vény nélkül kapható szert (kúpot, krémet), ami lehetőleg nemcsak a kínzó tüneteket enyhíti, hanem a hüvely természetes, savas közegét is segít visszaállítani. Ha felmerül a gyanú, hogy a partnerünk is hordozója lehet a gombás fertőzésnek, neki is ajánlott alkalmaznia valamilyen gombaölő krémet az intim területein. Súlyos, illetve makacsul visszatérő gombás fertőzés esetén szájon át szedhető gombaellenes készítményt is javasolhat az orvos, emellett az életmódváltás és a hajlamosító tényezők csökkentése, illetve megszüntetése szintén szükséges lehet ahhoz, hogy hosszú távon leszámoljunk a hüvelygombával. Ha a panaszok két hét után sem enyhülnek, mindenképpen forduljunk nőgyógyászhoz!