Candida-diéta: hatásos vagy hagyjunk fel vele?

Elsőre talán ijesztően hangzik, de gombafajok tucatjai élnek a testünkben - tartanunk azonban nem kell tőlük, hiszen a szervezetünk egészséges működéséhez elengedhetetlen munkát végeznek. Hogyha azonban az egyensúlyi állapot felborul, és bizonyos gombák szaporodásnak indulnak, az testszerte számos betegség kialakulásához vezethet. Ennek tipikus példája a kandidiázis, amely a Candida-csoportba tartozó gombák által okozott tünetegyüttes, és elsősorban a nőknél okozhat számos kellemetlenséget. A kezelésben fontos szerepe lehet a megfelelő étrendnek is, de elegendő-e önmagában a candida-diéta, vagy más készítményekre is szükség lesz a gyógyuláshoz?

Ennyi bajt okozhat a kandidiázis

A Candida albicans egy élesztőgomba-fajta, mely mindannyiunk bőrén, nyálkahártyáin és bélcsatornájában megtalálható. Ideális esetben a szervezet kontroll alatt tartja, hogyha azonban kibillen az egyensúlyi állapotból, gyorsan szaporodásnak indulhat. Ehhez számtalan körülmény hozzájárulhat a túlzott és indokolatlan antibiotikum-használattól a helytelen, egyoldalú táplálkozáson át a nagyfokú stresszig.

Ezek miatt a szervezetben gyakorlatilag bárhol szaporodásnak indulhat a gomba, az érintett szerv függvényében pedig a tünetek is egészen különbözőek lehetnek. Kialakulhatnak például emésztési panaszok, puffadás, székrekedés vagy éppen hasmenés, ami erős gyomorfájdalommal társul. Szintén gyakran kísérik a húgyutak és a nemi szervek panaszai: alhasi görcsök, visszatérő vagy állandó hólyaghurut, fehér folyás, a külső és belső nemi szervek gyulladása (például petefészek-gyulladás). Ha azimmunrendszerlegyengül, a bélben tenyésző Candida bekerülhet a vérkeringésbe, és az így kialakuló Candida-invázió számos belső szervet támadhat meg: tüdő-, idegrendszeri, csont-ízületi és szemkárosodást, valamint endokarditiszt (szívbelhártya-gyulladást) okozhat. A kandidiázis egyébként nagyon gyakori probléma, a nők 75 százaléka élete során legalább egyszer találkozik vele. A betegeknek speciális étrendet is szoktak javasolni, az úgynevezett candida-diéta pedig alapos tervezést és sok odafigyelést igényel.

Mit fogyaszthatunk és mit nem?

A candida-diéta alapja, hogy a gomba szénhidráttal és élesztővel táplálkozik, ezért azt minél inkább ki kell vonni az étrendünkből. Olyan szénhidrátszegény, de tápanyagokban és növényi rostokban dús étrendet jelent, amelyben helyet kapnak húsfélék, bizonyos tejtermékek, zöldségek, illetve kisebb arányban alacsony cukortartalmú gyümölcsök is.

A candida-diéta alapja a bőséges zöldségfogyasztás. Fotó: Getty Images

Az étrendet követőknek szigorúan kerülniük kell többek között az olyan gabonatermékeket, amelyek élesztővel készültek (kenyér, péksütemények vagy kelt tészták). Szigorú cukormegvonást is kíván, vagyis nemcsak az édes nassolnivalókat kell kiiktatnunk az étrendünkből, hanem például a joghurtitalokat, salátaönteteket, a ketchupot és mustárt, illetve a magas cukortartalmú gyümölcsök (barack, szőlő, banán) fogyasztását is minimálisra kell csökkenteni. Kerülni kell az alkoholfogyasztást és minimalizálni kell a koffeinbevitelt is. A savanyú káposzta, a sajt és a tej fogyasztása szintén nem javasolt, a gombák egy része ugyanis a tejsav sóival táplálkozik, amely ezekben az ételekben is megtalálható.

Az étrend sok fehérjét kell hogy tartalmazzon, állati és növényi eredetűt egyaránt. Érdemes a húsok közül a kevésbé zsíros csirkét vagy pulykát választani, kisebb mennyiségben ugyanakkor vörös húsokat is beépíthetünk az étrendbe. A tojás is kiváló, tápanyagokban gazdag fehérjeforrás. Szinte minden zöldség fogyasztása megengedett, egyedül a több keményítőt tartalmazókkal (sütőtök, burgonya, sárgarépa) kell óvatosan bánni. Szintén fogyasztható a rostban gazdag hajdina és quinoa is.

Hatásos a candida-diéta?

Habár a candida-étrend számos pontja az egészségünket szolgálja (ilyen például a cukor elhagyása és a bőséges zöldségfogyasztás), a szakemberek egy része nincs meggyőződve arról, hogy minden esetben jelentős szerepe lenne a gombák visszaszorításában. A Medical News Today cikke is kiemeli, hogy a Candida-csoportba tartozó gombákra nemcsak az étrend, de az immunrendszer zavarai, bizonyos betegségek (diabétesz, veseproblémák), egyes gyógyszerek, sőt a stressz is hatással lehet. Az étrend megváltoztatásával így nem feltétlenül érhetünk el átütő sikert. Ráadásul félő az is, hogy a diétát szigorúan követők táplálkozása egyoldalúvá válhat, hosszabb távon pedig hiányt szenvedhetnek bizonyos vitaminokból és ásványi anyagokból.

A kandidiázis terápiája hosszadalmas, egyénre szabott, és a gombaölő gyógyszereken kívül a beteg aktív közreműködését is megköveteli. A kezelésnek ugyanis ki kell terjednie minden olyan tényezőre, melynek a betegség kialakulásában szerepe van, például a bélflóra rendezésére, a gyógyszeres kezelésre és a szervezet méregtelenítésére. Fontos lehet kivizsgálni, hogy mik állhatnak a gombák elszaporodásának a hátterében, illetve helyi gombaellenes kezelést is alkalmazni kell. A patikák polcain például vény nélkül is elérhető a hölgyek részére olyan speciális hüvelykúp, amely amellett, hogy gátolja a gombák szaporodását, enyhíti is a kellemetlen tüneteket. Az aktív életmód, a stresszkezelés és az immunrendszer erősítése elengedhetetlen a kellemetlen tünetek elleni küzdelemben.