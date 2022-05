Hat-e a Hold a nőkre? Ez derült ki

A különböző holdciklusok bolygónkra gyakorolt hatásait számos esetben megfigyelték már, elég csak a tengereken kialakuló árapály jelenséget említeni. Viszont nem csak a környezetünkre, de a szervezetünkre is hatással lehet ez az égitest. Több elmélet létezik a holdfázisok és a női ciklusok kapcsolatáról, melyek kapcsán érdekes összefüggéseket figyelhetünk meg, a két folyamat például közel azonos idő alatt zajlik le. A würzburgi kronobiológus, Charlotte Förster és kutatócsoportja most tudományos módszerekkel vizsgálta a Hold és a nők menstruációs ciklusai közötti kapcsolatot.

A holdfázisok befolyásolják a női menstruációs ciklust. Fotó: Getty IMages

A szakemberek azt feltételezik, hogy az ókorban az emberi reproduktív folyamatok és a női menstruációs ciklus szinkronban volt a Holddal, azonban napjainkra a mesterséges fény és a különböző civilizációs ártalmak hatására ez megváltozott. A témában írt tanulmányukat a Science Advances folyóiratban publikálták.

Több olyan állatfajt is ismerünk, amelyekben a szaporodási viselkedés szinkronban van a holdciklussal. Mivel a nők menstruációs ciklusa hasonló hosszúságú, mint a holdciklus (körülbelül 29,5 nap), a kapcsolat náluk is valószínűnek tűnik - mondta Charlotte Förster. A kutató szerint korábbi tanulmányok már a születések számát is összefüggésbe hozták az égitest mozgásával. Megfigyelték például, hogy teliholdkor a születési arány kissé megemelkedik, és újholdkor nagyjából ennek megfelelően le is csökken.

Nem csak egyetlen holdciklus van

Förster és munkatársai Münchenből, Buenos Airesből és az Egyesült Államokból tanulmányozták 22 nő menstruációs ciklusának lefolyását, akik menstruációs naplót vezettek. Volt olyan is közöttük, aki 32 éven keresztül naplózta a ciklusait, az ő feljegyzései alapján így egy adott személyre lebontva is vizsgálhatták a hatásokat. A feljegyzett adatokat aztán összevetették a holdciklusokkal, ami jóval bonyolultabb, mint elsőre hangzik, hiszen a Holdnak nem csak egyetlen, állandóan ismétlődő ciklusa van.

"Tudományos szempontból a Hold három különféle ciklust mutat, amelyek időszakonként megváltoztatják az égitest fényerejét és a Földre ható gravitációs erejét is" - mondja Förster. Az egyenlítőhöz képest például állandóan változtatja a helyzetét, és mivel elliptikus pályán kíséri a Földet, ennek megfelelően néha közelebb, néha távolabb van tőlünk. Ezek az változások befolyásolják például az árapály folyamatát is.

A szakemberek szerint mind az éjszakai holdfény erősségének, mind pedig az égitest gravitációs erejének változásai befolyásolják a női menstruációs ciklust. Persze nem minden nő szervezete hangolódik össze a Hold változásaival, de ha mégis, az rendszerint egy rövid ideig tart csupán. Az életkor növekedésével egyre kevésbé gyakorol hatást az égitest a női szervezetre, 35 éves kor felett szinte alig találtak összefüggést a két folyamat között.

Minél nagyobb arányban van továbbá egy nő éjszaka mesterséges fénynek kitéve, annál kevésbé van szinkronban a ciklusa a Hold változásaival. A tipikus "éjszakai baglyok", akik későn fekszenek le és hosszabb ideig hagyják égve a lámpákat, a tanulmány szerint jobban elveszítik a kapcsolatukat a holdciklusokkal.