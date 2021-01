A menstruációs vér színe erről árulkodik

Rózsaszínes

Lehet, hogy alacsony az ösztrogénszintünk - a rózsaszínes árnyalat különösen akkor utalhat erre, ha a szokásosnál gyengébb vérzés is társul hozzá. A rendszeresen és keményen edző nőknél szintén előfordulhat ilyesmi, mivel a túlzásba vitt sport hatással lehet az ösztrogénszintre és a teljes ciklusra is. Az alacsony ösztrogénszint önmagában nem veszélyes, de érdemes beszélni róla orvosunkkal, mert hosszú távon növelheti például acsontritkulásesélyének kialakulását. Rózsaszínes vérzést okozhat még a policisztás ovárium szindróma, illetve a menopauza közeledése is.

Halvány, vizes árnyalatú

Tápanyaghiányra utalhat, például komolyabb vashiányos vérszegénységre, különösen, ha azt is tapasztaljuk, hogy vérzésünk egyre gyengébb és gyengébb lesz. Ha több hónapban is ilyesmit tapasztalunk egymás után, akkor érdemes csináltatni egy vérvizsgálatot.

Sötétbarna

Ha amenzeszelején jelentkezik, akkor teljesen normális, és általában az okozza, hogy némi méhnyálkahártya-szövet is távozik a vérzéskor. Néha pedig egyszerűen annyiról van szó, hogy a vérnek van elég ideje oxidálódni, mielőtt kiürül: ez okozza a színváltozást.

A menstruációs vér színe is betegségekről árulkodhat

Lekvárra hasonlító szín és állag

Ez arra utalhat, hogy progeszteronszintünk alacsony, ösztrogénszintünk pedig magas. Némi alvadás, illetve kisebb rögök ürülése teljesen normálisnak számít, viszont a sok, illetve nagyobb méretű rögök akár komolyabb hormonális egyensúlyzavart is jelezhetnek.

Vörös és szürke keveréke

Valamilyen fertőzésre, esetleg nemi betegségre utalhat. Ilyenkor érdemes minél hamarabb orvoshoz fordulni. Vetélésnél is előfordulhat, hogy szürkés szövet ürül a vérrel a hüvelyen keresztül.

