A mellfájdalom lehetséges okai

Egy olvasónk mellfájdalomra panaszkodott, amely mindkét mellében jelentkezett. Ennek kapcsán felmerül a kérdés, hogy vajon milyen problémák, vagy természetes folyamatok okozhatnak mellfájdalmat?

A 30 és 50 év közötti nők nagy része tapasztal ideiglenes mellfájdalmat. Azonban fontos megjegyezni, hogy ez a mellfájdalom az esetek csekély hányadában jelez emlődaganatot.

Mellfájdalom és menstruáció

Kézenfekvő, hogy a mellfájdalom összefügg az ovulációval vagy amenzeszkezdetével. Ilyenkor a mellek érzékenyek, gyakran fájhatnak. Ezek olyan ciklikus fájdalmak, melyekre általában előre felkészülünk, természetes velejárói a menstruációs ciklusnak.

Mellfájdalom és csomók

A mellben kialakuló ciszták is okozhatnak fájdalmat. Ezek a nők nagy részénél megjelennek, ezek olyan mozgatható csomók az emlőben, melyek szúró, nyilalló fájdalmat okozhatnak. Általában az orvos ezt egy tű segítségével leszívja, majd a ciszta tartalmát megvizsgálják, hogy igazolják, biztosan jóindulatú elváltozásról van-e szó.

Nem csak mellrák okozhat mellfájdalmat

A fibrocisztás emlőbetegség esetén megnagyobbodott, érintésre érzékeny, tömött csomókról van szó. Ilyen esetben a ciszták és kötőszövetek elváltozásáról beszélünk, mely kialakulásának oka elsődlegesen a hormonális változásokban keresendő. Ilyen esetben érdemes orvoshoz fordulni, ugyanis az ilyen jellegű elváltozások kezelést igényelnek.

Emlőgyulladás is okozhat fájdalmat, azonban ilyenkor látványos tünetek jelzik a betegség jelenlétét, ugyanis duzzanat, vörösség is tünetként említhető. A gyulladást általában antibiotikummal kezelik, azonban ha ez nem történik meg, tályoggá is alakulhat.

Ha mindkét mell fáj

Amennyiben méheltávolításon, illetve menopauzán átesett betegről van szó, akkor az ovuláció elmaradása okozhat mellfájdalmat, mely az ösztrogénterhelés tünete. A hormontöbblet emlőpanaszokat, cisztás emlőbetegséget okozhat, amely az esetek 2-6 százalékában mellrákká is fajulhat. Ebben az esetben a hormonális egyensúly helyreállítása végett erre megfelelő készítményeket kell szedni, melyeket orvos ír fel.