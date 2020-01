Hogyan diagnosztizálható a neuropátia?

A cukorbetegség a leggyakoribb anyagcsere-betegségnek számít világszerte, Magyarországon is minden tizedik embert érint ez az egészségügyi probléma. A betegség legnagyobb veszélyét az adja, hogy sokáig semmilyen komoly panasszal nem jár, nemzetközi kutatások szerint ezért a betegek nagyjából fele nincs is tisztában az érintettségével. Hosszútávon a magasvércukorszintazonban súlyos szövődményekkel járhat. Az egyik ilyen a neuropátia, ami az érzőidegek működési zavarával jár, és sok esetben valamelyik végtag elvesztését eredményezi. Minél később állítja be az orvos a megfelelő vércukorszintet, annál nagyobb az esélye, hogy a kialakuló neuropátia miatt a beteg lábát amputálni kell. A korai diagnózis ezért kulcsfontosságú - de hogyan ismerhetjük fel a betegséget?

A diabétesz lehetséges szövődményei A cukorbetegség, avagy diabétesz kezelhető, de nem gyógyítható betegség. Rengeteg szövődménnyel járhat, amelyek a szervezet egészét érintő, esetenként súlyos és visszafordíthatatlan állapotok. Ezek megelőzéséhez kiemelten fontos a diabétesz korai felismerése és a gyógyszeres kezelés mellett az életmódra vonatkozó tanácsok szigorú betartása. Kattintson a részletekért!

Hogyan ismerhetjük fel a neuropátiát?

Cukorbetegség esetén 50-60 százalékos eséllyel alakul ki diabéteszes neuropátia, az összes polineuropátia 30 százalékának hátterében ez a betegség áll. Két fő oka lehet a kialakulásának: a magas vércukorszint miatt károsodnak az idegeket ellátó kiserek, de a diabéteszes anyagcserezavar önmagában is károsítja az idegek működését. A cukorbetegség miatt kialakuló neuropátia általában érzéskiesésest vagy izomgyengeséggel járó panaszokat okoz a végtagokban. Vagyis a kezeken és a lábakon a beteg kevésbé érzékeli a tapintást, a hőmérsékletváltozást, illetve a fájdalmat. Idővel az izmok meggyengülésével is jár, mivel a sérült idegsejtek nem tudják azok működését megfelelően koordinálni. A legelső tünetek rendszerint a lábujjakon jelentkeznek, majd később a kezek ujjain is felismerhetők, és innen haladnak felfelé a test irányába.

A neuropátia első tünetei a végtagokon jelentkeznek. Fotó: iStock

Cukorbetegek esetén a háziorvos rendszeresen elvégzi a neuropátia felismerését célzó alapvető vizsgálatokat. Ellenőrzi például a reflexeket, az izmok erejét és az érzékelést a kezeken és a lábakon egyaránt. Az orvosok gyakran alkalmaznak hangvillavizsgálatot, amellyel a vibrációérzést tesztelik. Ezzel a módszerrel az érzészavart is viszonylag korán ki lehet mutatni.

Az idegek működésének kivizsgálására összetettebb módszerek is vannak, amelyre bizonyos betegeknél szintén szükség lehet. Ilyen például az elektromiográfia (EMG) és elektroneurographia (ENG) vizsgálatra is, amelyekkel az idegek vezetési sebességét lehet mérni. Ez segíthet meghatározni a neuropátia helyzetét és súlyosságát, így a kezelés módját is egyben.

A betegség kezelésének alapja a vércukorszint kontrollja, ami életmódbeli változásokat is igényel. Nagyon fontos a rendszeres mozgás és az egészséges táplálkozás, illetve bizonyos esetben gyógyszeres kezelésre is szükség van. Az orvos felírhat például olyan, pregabalin hatóanyagú készítményeket is, amelyek segítik az idegsejtek közötti kommunikációt, így lassítják a betegség kialakulását és enyhítik a kellemetlen panaszokat is. Kiemelt figyelmet kell fordítani a különböző bőrproblémák, sebek kialakulásának megelőzésére, illetve a kezelésükre is. Mivel a nem megfelelő kezelés komoly szövődményekhez vezethet, a betegeknek javasolt a rendszeres orvosi konzultáció.