Honnan tudjuk, hogy immunhiányosak vagyunk?

Amennyiben az immunrendszer nem működik megfelelően, valamelyik eleme hiányzik vagy mennyisége nagyon alacsony akkora beható kórokozóval szemben. Az immunrendszer hiányos működését, jelentő kórós állapot immundefektusnak nevezzük. Ez elsősorban a fertőzésekkel szembeni csökkent védekező képességben nyilvánul meg.Több módszer és készítménnyel védhetjük meg testünk védekező rendszerét. A kutatások során az eddigi legerősebb bizonyítékok a. Ezek szerint a cink segít a nátha megelőzésében, és ha a beteg az első tünetek megjelenését követő 24 órán belül kezdi el szedni, le is rövidítheti a betegséget. cink lassítja a náthavírusok elszaporodását, valamint megakadályozza, hogy bekerüljenek a légutakat bélelő sejtekbe. A C-vitamin erősíti az immunrendszerünket, de, viszont a tüneteket enyhíti. Leginkább bőséges zöldség- és gyümölcsfogyasztással lehet erősíteni immunrendszerünket, kevésbé ismert azonban, hogy nemcsak a bennük lévő vitaminok, ásványi anyagok miatt egészségesek, hanem az úgynevezett fitokemikáliák miatt is. Ezek olyan bioaktív vegyületek, amelyek az adott zöldségben-gyümölcsben speciális védő hatást fejtenek ki. E védővegyületek előnyös hatásait az emberi szervezetre most kezdik feltárni a kutatók.

Rejtett betegségek

Hogyan történik a diagnózis felállítása?

Egy-két szezonális nátha vagy influenza téli szezonban normálisnak mondható. Ezzel szemben, ha valaki gyakran lebetegszik, más problémát kell a háttérben sejteni. Ma Magyarországon negyvenezer primer immunhiányos beteg élhet úgy, sokan nem is tudnak betegségükről. Mivel, ezért gyakran fel sem merül a gyanúja, pedig pontos diagnózis felállítása után egy kezelhető betegséggel állunk szemben, amivel a betegek teljes életet élhetnek.Krónikus fáradtság, hasmenés,vagy bakteriális arcüreggyulladás. Ha egy éven belül négy vagy több bakteriális fertőzés fordul elő egy személynél, mint - arcüreggyulladás , tüdőgyulladás, középfülgyulladás - akkor erős a gyanú, hogy primer immunhiánnyal állunk szemben.A primer immundeficienciák valamilyenfellépő ritka veleszületett többnyire öröklődő immunhiányos állapotok, amelyek családi halmozódást mutathatnak. Több mint kétszáz fajtája ismert ennek a primer immunhiánynak, így nincs speciális tünet együttese. Inkább a sorozatos betegségek, mint a fül, arc, tüdő vagy gyomor és bélrendszeri betegségek jellemzik. Gyakoriak, vagy hosszan elhúzódnak, nehezen gyógyíthatóak, és a gyógyszerekre nem reagáló lefolyásúak.Tipikus tünet hiányában gyakran tévesztik össze más betegségekkel, és. Egyes becslések szerint hazánkban akár negyvenezer beteg is lehet, de figyelembe véve a kezelést nem igénylő eseteket is.A primer immunhiány helyes diagnózisa a figyelmeztető jelek felismerésével és megfelelő kiértékelésével kezdődik. A diagnózis felállítását segíti a részletes orvosi kórelőzmény, a fizikális vizsgálat, a vérkép és a védőoltási reakciók vizsgálata, valamint a családi kórtörténet. Az immunhiányra akár egyetlen betegség ismételt előfordulása is utalhat, vagy akár egyetlen kórokozóval (vagy kórokozó csoporttal) szemben is lehet immunhiányos állapotunk.