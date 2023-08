Rosszak a liftek az ORFI-ban, lépcsőznek a mozgásszervi betegek

„Nagyon-nagyon nehezen jutottam fel a legfelső emeletre. De a lejutás az viszont sírva-ríva ment, mert ilyen fájós térddel ezt a sok lépcsőt megtenni embertelen” – panaszkodott az RTL Híradónak egy 80 éves nő, aki a rossz liftek miatt nem is feküdt be a kórházba. Van olyan beteg is, aki azt kérte, hogy szakítsák meg az egyébként három hétre tervezett kezelését, mert nem bírta az állandó lépcsőzést. Egy név nélkül nyilatkozó kórházi dolgozó szerint az épület három liftjéből kettő hosszabb ideje, a harmadik legalább egy hete nem működik már, de bővebb tájékoztatást ők sem kapnak az ügyben.

Az RTL Híradó megkereste az Országos Kórházi Főigazgatóságot (OKF) arról érdeklődve, hogy várhatóan mikorra készül el a liftek javítása. Az OKF a kérdéssel az ügyben illetékes Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság felettes szervéhez, a Pénzügyminisztériumhoz irányította a médiumot, ahonnan azonban a riport adásba kerüléséig nem érkezett válasz. Az ORFI annyi tájékoztatást adott az ügyben, hogy addig is, amíg a liftek üzemképességét sikerül helyreállítani, több intézkedéssel igyekeznek segíteni a betegeknek. Ezek pontos mibenlétéről ugyanakkor nem árultak el részleteket.

Borítókép: MTVA/Bizományosi: Róka László