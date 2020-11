Mitől dagadnak be az ujjaink?

Nagy meleg

Ha a hőmérő higanyszála magasra kúszik, akkor a vérerek kitágulnak, és ilyenkor több folyadék jut a szövetekbe. Ennek hatására duzzadás, vizesedés alakulhat ki.

Túl sok só

Ha sok olyan ételt eszünk, amelynek magas a nátriumtartalma, azaz nagyon sós, akkor jó eséllyel számíthatunk arra, hogy az ujjaink egyszer csak virslire kezdenek hasonlítani. A test só-víz egyensúlyának érdekében a szervezet több só hatására több vizet is tart vissza. Szerencsére ez az állapot általában egy nap alatt megszűnik.

Ízületi problémák

Ha azt vesszük észre, hogy ujjaink az ujjperceknél vastagodtak meg, akkor ez oszteoartritisz is lehet. Ez sokszor (bár nem mindig) fájdalommal és merevséggel is jár. Az artritisznek egyébként több más fajtája is járhat az ujjak megduzzadásával.

Ínhüvelygyulladás

Hirtelen nyilalló, égő fájdalom, esetleg a kéz és az ujjak zsibbadása, valamit duzzanata - ezek a tünetek nagyon gyakran ínhüvelygyulladásra utalnak. Nem árt tudni, hogy az ínhüvelygyulladás a nők esetében gyakoribb, egészen pontosan háromszor olyan gyakran fordul elő, mint férfiaknál.

Raynaud-kór

Az ilyen betegséggel küzdők esetében az erek összeszűkülnek, általában a hideg idő, vagy a stressz miatt. A szűkület miatt rosszabb lesz a keringésük - a duzzadás olyankor jelentkezik, fájdalom, bizsergés kíséretében, amikor a keringés végül helyreáll. A Raynaud-kór is gyakoribb nők, mint férfiak esetében.

